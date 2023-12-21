21 декабря 2023

На Украине пожаловались, что Россия сорвала поставки истребителей ВСУ

Глава «Украинской бронетехники»: РФ сорвала поставки истребителей ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, нато, авиация, истребитель, f-16, ф-16, ф16, f16,  stock
Письмо о соглашении закупки попало в руки РФ, сообщает Владислав Бельбас Фото:

Россия сорвала закупку Украиной истребителей за рубежом. Об этом сообщил генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас. По его словам, письмо о закупке якобы попало в руки РФ.

«В одной стране <…> мы нашли истребители и начали договариваться о покупке. Продавец был готов, минобороны [Украины] подтвердило, что они нужны. Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян», — сообщил Бельбас. Его слова приводит украинское издание «Экономическая правда». Кроме того, директор пожаловался, что РФ якобы мешает Киеву закупать оружие у других стран. Однако Бельбас не предоставил доказательств своим словам.

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Россия сорвала закупку Украиной истребителей за рубежом. Об этом сообщил генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас. По его словам, письмо о закупке якобы попало в руки РФ. «В одной стране <…> мы нашли истребители и начали договариваться о покупке. Продавец был готов, минобороны [Украины] подтвердило, что они нужны. Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян», — сообщил Бельбас. Его слова приводит украинское издание «Экономическая правда». Кроме того, директор пожаловался, что РФ якобы мешает Киеву закупать оружие у других стран. Однако Бельбас не предоставил доказательств своим словам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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