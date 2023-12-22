В ХМАО произошел пожар в магазине пиротехники

В городе Покачи произошел пожар в магазине игрушек и пиротехники на территории торгового центра «Рустам». Об этом сообщил telegram-канал «МЧС России».
«Горит магазин игрушек и пиротехники. Огонь охватил более 100 квадратных метров. Ликвидируют пожар 20 специалистов и шесть единиц техники МЧС России», — говорится в сообщении. Информации о пострадавших нет.
На момент публикации пожар был локализирован. «Огнеборцы локализовали пожар на 150 квадратных метрах в ХМАО», — передает telegram-канал «МЧС России».
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в гаражном комплексе в районе улицы Быстринской произошел сильный пожар. Людей внутри гаражей не было.
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