В Сургуте (ХМАО) в гаражном комплексе в районе улицы Быстринской произошел сильный пожар. Очевидец рассказал корреспонденту URA.RU, что слышал взрыв.
«Сначала был взрыв, даже дома посуда затряслась. Вышел посмотреть, что случилось: оказалось, что-то взорвалось в гаражном кооперативе», — сообщил житель Сургута, который живет по соседству. По информации от очевидца, территорию оцепили экстренные службы.
В МЧС агентству сообщили, что пожарные тушат возгорание в гаражном кооперативе на территории около150 квадратных метров. «Произошло возгорание в гаражах. В 17:55 на место прибыли спецподразделения. На момент прибытия обнаружили открытое горение, сейчас там работают четыре единицы техники и порядка 20 человек», — сообщили в МЧС. По предварительной информации, внутри гаражей людей не было. Дознаватель выехал на место происшествия для выяснения причин пожара.
Автор видео: telegram-канал «Осторожно I Югра»
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