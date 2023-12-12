В Сургуте произошел пожар в гаражном комплексе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте горит гаражный комплекс (архивное фото) Фото:

В Сургуте (ХМАО) в гаражном комплексе в районе улицы Быстринской произошел сильный пожар. Очевидец рассказал корреспонденту URA.RU, что слышал взрыв.

«Сначала был взрыв, даже дома посуда затряслась. Вышел посмотреть, что случилось: оказалось, что-то взорвалось в гаражном кооперативе», — сообщил житель Сургута, который живет по соседству. По информации от очевидца, территорию оцепили экстренные службы.

В МЧС агентству сообщили, что пожарные тушат возгорание в гаражном кооперативе на территории около150 квадратных метров. «Произошло возгорание в гаражах. В 17:55 на место прибыли спецподразделения. На момент прибытия обнаружили открытое горение, сейчас там работают четыре единицы техники и порядка 20 человек», — сообщили в МЧС. По предварительной информации, внутри гаражей людей не было. Дознаватель выехал на место происшествия для выяснения причин пожара.

Автор видео: telegram-канал «Осторожно I Югра»

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В Сургуте (ХМАО) в гаражном комплексе в районе улицы Быстринской произошел сильный пожар. Очевидец рассказал корреспонденту URA.RU, что слышал взрыв. «Сначала был взрыв, даже дома посуда затряслась. Вышел посмотреть, что случилось: оказалось, что-то взорвалось в гаражном кооперативе», — сообщил житель Сургута, который живет по соседству. По информации от очевидца, территорию оцепили экстренные службы. В МЧС агентству сообщили, что пожарные тушат возгорание в гаражном кооперативе на территории около150 квадратных метров. «Произошло возгорание в гаражах. В 17:55 на место прибыли спецподразделения. На момент прибытия обнаружили открытое горение, сейчас там работают четыре единицы техники и порядка 20 человек», — сообщили в МЧС. По предварительной информации, внутри гаражей людей не было. Дознаватель выехал на место происшествия для выяснения причин пожара. Автор видео: telegram-канал «Осторожно I Югра»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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