24 декабря 2023
23 декабря 2023

Депутат Тюменской облдумы добился возбуждения дела на «Росводоканал»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Весна. Тюмень, снег, уборка, оттепель, лед, дворник
Чиновники отчитались депутату о возбуждении дела об административном правонарушении на ООО «Тюмень Водоканал» Фото:

Депутат Тюменской областной думы Иван Левченко добился от властей возбуждения дела об административном правонарушении на ООО «Росводоканал Тюмень». Поводом стала несвоевременная очистка пандуса от снега. Об этом URA.RU рассказал Иван Левченко.

«В ответе властей указано, что из-за несвоевременной очистки пандуса возбуждено дело о правонарушении по ч.6 ст. 4.9 Кодекса Тюменской области об административной ответственности. Дело возбудили в отношении ООО „Тюмень Водоканал“», — прокомментировал Иван Левченко.

По данной статье за нарушение требований по снегоочистке юридическим лицам грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Жалоба на несвоевременную очистку пандуса касалась офисного здания в Тюмени на улице 30 лет Победы, 38.

В компании «Росводоканал» прокомментировали URA.RU, что арендуют помещения по этому адресу, а территорию чистит дворник арендодателя. Документов о возбуждении дела об административном правонарушении в компании еще не получали.

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Депутат Тюменской областной думы Иван Левченко добился от властей возбуждения дела об административном правонарушении на ООО «Росводоканал Тюмень». Поводом стала несвоевременная очистка пандуса от снега. Об этом URA.RU рассказал Иван Левченко. «В ответе властей указано, что из-за несвоевременной очистки пандуса возбуждено дело о правонарушении по ч.6 ст. 4.9 Кодекса Тюменской области об административной ответственности. Дело возбудили в отношении ООО „Тюмень Водоканал“», — прокомментировал Иван Левченко. По данной статье за нарушение требований по снегоочистке юридическим лицам грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Жалоба на несвоевременную очистку пандуса касалась офисного здания в Тюмени на улице 30 лет Победы, 38. В компании «Росводоканал» прокомментировали URA.RU, что арендуют помещения по этому адресу, а территорию чистит дворник арендодателя. Документов о возбуждении дела об административном правонарушении в компании еще не получали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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