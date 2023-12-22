22 декабря 2023
21 декабря 2023

Житель ЯНАО отправился в колонию за угрозы и оскорбления сотрудника опеки

© Служба новостей «URA.RU»
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, гуфсин, место заключения, следственный изолятор, конвой
Нарушителю назначили шесть месяцев в колонии общего режима Фото:

Житель Лабытнанги (ЯНАО) ближайшие полгода проведет в колонии общего режима полгода. По информации окружного Управления СК РФ, реальный срок нарушителю был назначен за оскорбления и угрозы насилием в адрес представителей органов опеки и попечительства.

«В Лабытнанги местный житель, <…> будучи недовольным появлением в квартире должностных лиц, публично оскорбил их грубой нецензурной бранью, а затем, угрожая насилием, замахнулся рукой в сторону одного из них, имитируя удар. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел в августе 2023 года. Мужчина систематически нарушал права и интересы своего ребенка, о чем узнали в органах опеки. Представители ведомства приехали в квартиру к нарушителю и увидели его в пьяном виде. В ответ он принялся оскорблять представителей власти, а затем и вовсе замахнулся на одного из сотрудников опеки.

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Житель Лабытнанги (ЯНАО) ближайшие полгода проведет в колонии общего режима полгода. По информации окружного Управления СК РФ, реальный срок нарушителю был назначен за оскорбления и угрозы насилием в адрес представителей органов опеки и попечительства. «В Лабытнанги местный житель, <…> будучи недовольным появлением в квартире должностных лиц, публично оскорбил их грубой нецензурной бранью, а затем, угрожая насилием, замахнулся рукой в сторону одного из них, имитируя удар. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сообщается в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел в августе 2023 года. Мужчина систематически нарушал права и интересы своего ребенка, о чем узнали в органах опеки. Представители ведомства приехали в квартиру к нарушителю и увидели его в пьяном виде. В ответ он принялся оскорблять представителей власти, а затем и вовсе замахнулся на одного из сотрудников опеки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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