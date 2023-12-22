Житель ЯНАО отправился в колонию за угрозы и оскорбления сотрудника опеки

23 декабря 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

Нарушителю назначили шесть месяцев в колонии общего режима Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Лабытнанги (ЯНАО) ближайшие полгода проведет в колонии общего режима полгода. По информации окружного Управления СК РФ, реальный срок нарушителю был назначен за оскорбления и угрозы насилием в адрес представителей органов опеки и попечительства. «В Лабытнанги местный житель, <…> будучи недовольным появлением в квартире должностных лиц, публично оскорбил их грубой нецензурной бранью, а затем, угрожая насилием, замахнулся рукой в сторону одного из них, имитируя удар. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сообщается в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел в августе 2023 года. Мужчина систематически нарушал права и интересы своего ребенка, о чем узнали в органах опеки. Представители ведомства приехали в квартиру к нарушителю и увидели его в пьяном виде. В ответ он принялся оскорблять представителей власти, а затем и вовсе замахнулся на одного из сотрудников опеки.

Житель Лабытнанги (ЯНАО) ближайшие полгода проведет в колонии общего режима полгода. По информации окружного Управления СК РФ, реальный срок нарушителю был назначен за оскорбления и угрозы насилием в адрес представителей органов опеки и попечительства. «В Лабытнанги местный житель, <…> будучи недовольным появлением в квартире должностных лиц, публично оскорбил их грубой нецензурной бранью, а затем, угрожая насилием, замахнулся рукой в сторону одного из них, имитируя удар. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сообщается в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел в августе 2023 года. Мужчина систематически нарушал права и интересы своего ребенка, о чем узнали в органах опеки. Представители ведомства приехали в квартиру к нарушителю и увидели его в пьяном виде. В ответ он принялся оскорблять представителей власти, а затем и вовсе замахнулся на одного из сотрудников опеки.