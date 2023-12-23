В ФРГ спрогнозировали новую стратегию ВСУ после провала наступления

NZZ: Украине придется перейти в оборону в 2024 году
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник,  stock
После провала контрнаступления украинцы больше не смогут использовать ту же стратегию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После провала контрнаступления Вооруженных сил Украины им придется пересмотреть стратегию на следующий год и перейти к обороне. Об этом написало издание Neue Zurcher Zeitung.

«Войска истощены, боеприпасов не хватает. Таким образом, 2024 год, скорее всего, будет посвящен обороне и сбору новых сил», — говорится в материале издания. Там отмечают, что после провала контрнаступления украинцы больше не смогут использовать в следующем году ту же стратегию.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ноябре дал интервью британской газете, где открыто признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Начальник Генштаба ВС России — первый заместитель министра обороны, генерал армии Валерий Герасимов заявлял, что ВСУ смогли в начале контрнаступления незначительно продвинуться на Запорожском направлении, однако ни поставки западного оружия, ни ввод в бой дополнительных резервов не смогли изменить ситуацию, передает деловое издание «Взгляд».

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После провала контрнаступления Вооруженных сил Украины им придется пересмотреть стратегию на следующий год и перейти к обороне. Об этом написало издание Neue Zurcher Zeitung. «Войска истощены, боеприпасов не хватает. Таким образом, 2024 год, скорее всего, будет посвящен обороне и сбору новых сил», — говорится в материале издания. Там отмечают, что после провала контрнаступления украинцы больше не смогут использовать в следующем году ту же стратегию. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ноябре дал интервью британской газете, где открыто признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Начальник Генштаба ВС России — первый заместитель министра обороны, генерал армии Валерий Герасимов заявлял, что ВСУ смогли в начале контрнаступления незначительно продвинуться на Запорожском направлении, однако ни поставки западного оружия, ни ввод в бой дополнительных резервов не смогли изменить ситуацию, передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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