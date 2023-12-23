В ФРГ спрогнозировали новую стратегию ВСУ после провала наступления

После провала контрнаступления Вооруженных сил Украины им придется пересмотреть стратегию на следующий год и перейти к обороне. Об этом написало издание Neue Zurcher Zeitung.
«Войска истощены, боеприпасов не хватает. Таким образом, 2024 год, скорее всего, будет посвящен обороне и сбору новых сил», — говорится в материале издания. Там отмечают, что после провала контрнаступления украинцы больше не смогут использовать в следующем году ту же стратегию.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ноябре дал интервью британской газете, где открыто признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Начальник Генштаба ВС России — первый заместитель министра обороны, генерал армии Валерий Герасимов заявлял, что ВСУ смогли в начале контрнаступления незначительно продвинуться на Запорожском направлении, однако ни поставки западного оружия, ни ввод в бой дополнительных резервов не смогли изменить ситуацию, передает деловое издание «Взгляд».
После провала контрнаступления Вооруженных сил Украины им придется пересмотреть стратегию на следующий год и перейти к обороне. Об этом написало издание Neue Zurcher Zeitung. «Войска истощены, боеприпасов не хватает. Таким образом, 2024 год, скорее всего, будет посвящен обороне и сбору новых сил», — говорится в материале издания. Там отмечают, что после провала контрнаступления украинцы больше не смогут использовать в следующем году ту же стратегию. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ноябре дал интервью британской газете, где открыто признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Начальник Генштаба ВС России — первый заместитель министра обороны, генерал армии Валерий Герасимов заявлял, что ВСУ смогли в начале контрнаступления незначительно продвинуться на Запорожском направлении, однако ни поставки западного оружия, ни ввод в бой дополнительных резервов не смогли изменить ситуацию, передает деловое издание «Взгляд».