В Челябинске 86-летняя бабушка отдала мошенникам 400 тысяч рублей

23 декабря 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

В банке женщина смогла снять только часть денег Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Челябинске 86-летняя женщина перевела мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «В Челябинске 86-летняя пенсионерка перевела мошенникам 400 тысяч рублей. Потерпевшей на стационарный телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Звонившие рассказали, что со счета женщины пытаются украсть деньги. Проверка проводится и в отношении банковских работников, поэтому о ее проведении лучше никому ничего не сообщать. В банке женщина смогла снять только часть денег, так как для большего снятия наличных нужно было оформить заявку заранее. 400 тысяч рублей потерпевшая перевела на указанный мошенникам счет, а позднее поняла, что ее обманули. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Челябинске 86-летняя женщина перевела мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «В Челябинске 86-летняя пенсионерка перевела мошенникам 400 тысяч рублей. Потерпевшей на стационарный телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Звонившие рассказали, что со счета женщины пытаются украсть деньги. Проверка проводится и в отношении банковских работников, поэтому о ее проведении лучше никому ничего не сообщать. В банке женщина смогла снять только часть денег, так как для большего снятия наличных нужно было оформить заявку заранее. 400 тысяч рублей потерпевшая перевела на указанный мошенникам счет, а позднее поняла, что ее обманули. По данному факту возбуждено уголовное дело.