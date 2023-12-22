22 декабря 2023

В Челябинске 86-летняя бабушка отдала мошенникам 400 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , купюры, пять тысяч, деньги, рубли
В банке женщина смогла снять только часть денег Фото:

В Челябинске 86-летняя женщина перевела мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«В Челябинске 86-летняя пенсионерка перевела мошенникам 400 тысяч рублей. Потерпевшей на стационарный телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Звонившие рассказали, что со счета женщины пытаются украсть деньги. Проверка проводится и в отношении банковских работников, поэтому о ее проведении лучше никому ничего не сообщать. В банке женщина смогла снять только часть денег, так как для большего снятия наличных нужно было оформить заявку заранее. 400 тысяч рублей потерпевшая перевела на указанный мошенникам счет, а позднее поняла, что ее обманули. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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В Челябинске 86-летняя женщина перевела мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «В Челябинске 86-летняя пенсионерка перевела мошенникам 400 тысяч рублей. Потерпевшей на стационарный телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Звонившие рассказали, что со счета женщины пытаются украсть деньги. Проверка проводится и в отношении банковских работников, поэтому о ее проведении лучше никому ничего не сообщать. В банке женщина смогла снять только часть денег, так как для большего снятия наличных нужно было оформить заявку заранее. 400 тысяч рублей потерпевшая перевела на указанный мошенникам счет, а позднее поняла, что ее обманули. По данному факту возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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