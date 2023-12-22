В Курганской области открыли детсад, которым интересовался Шумков

23 декабря 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

В детсад ежедневно ходят 36 детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Прорывное Курганской области открыли детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Губернатор региона Вадим Шумков ранее давал поручения разобраться с затянувшимся ремонтом детсада. «Детский сад в селе Прорывное открыл двери для малышей. Этого события с нетерпением ждали воспитатели, дети и их родители. В учреждении обновлены кровля и фасад здания, деревянные окна заменили на пластиковые, отремонтировали входные группы. Установлена новая сантехника, а на первом этаже смонтирована пожарная сигнализация, подключена вода и отлажена работа всей системы водоснабжения», — сообщили в telegram-канале правительства. Ремонтные работы продолжаются на втором этаже, но садик работает в штатном режиме. Каждое утро в детский сад ходят 36 детей. Ранее Вадим Шумков отправлял чиновников из регионального правительства решать проблему с ремонтом детского сада. По словам губернатора, ситуацию «откровенно запустили» предыдущие местные власти. Деньги на ремонт были выделены из областного бюджета три года назад.

В селе Прорывное Курганской области открыли детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Губернатор региона Вадим Шумков ранее давал поручения разобраться с затянувшимся ремонтом детсада. «Детский сад в селе Прорывное открыл двери для малышей. Этого события с нетерпением ждали воспитатели, дети и их родители. В учреждении обновлены кровля и фасад здания, деревянные окна заменили на пластиковые, отремонтировали входные группы. Установлена новая сантехника, а на первом этаже смонтирована пожарная сигнализация, подключена вода и отлажена работа всей системы водоснабжения», — сообщили в telegram-канале правительства. Ремонтные работы продолжаются на втором этаже, но садик работает в штатном режиме. Каждое утро в детский сад ходят 36 детей. Ранее Вадим Шумков отправлял чиновников из регионального правительства решать проблему с ремонтом детского сада. По словам губернатора, ситуацию «откровенно запустили» предыдущие местные власти. Деньги на ремонт были выделены из областного бюджета три года назад.