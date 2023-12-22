22 декабря 2023

В Курганской области открыли детсад, которым интересовался Шумков

© Служба новостей «URA.RU»
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Осмотр новой детской поликлиники. Курган, игрушки, детский сад, детские игрушки, детская комната
В детсад ежедневно ходят 36 детей Фото:

В селе Прорывное Курганской области открыли детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Губернатор региона Вадим Шумков ранее давал поручения разобраться с затянувшимся ремонтом детсада.

«Детский сад в селе Прорывное открыл двери для малышей. Этого события с нетерпением ждали воспитатели, дети и их родители. В учреждении обновлены кровля и фасад здания, деревянные окна заменили на пластиковые, отремонтировали входные группы. Установлена новая сантехника, а на первом этаже смонтирована пожарная сигнализация, подключена вода и отлажена работа всей системы водоснабжения», — сообщили в telegram-канале правительства.

Ремонтные работы продолжаются на втором этаже, но садик работает в штатном режиме. Каждое утро в детский сад ходят 36 детей.

Ранее Вадим Шумков отправлял чиновников из регионального правительства решать проблему с ремонтом детского сада. По словам губернатора, ситуацию «откровенно запустили» предыдущие местные власти. Деньги на ремонт были выделены из областного бюджета три года назад.

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В селе Прорывное Курганской области открыли детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Губернатор региона Вадим Шумков ранее давал поручения разобраться с затянувшимся ремонтом детсада. «Детский сад в селе Прорывное открыл двери для малышей. Этого события с нетерпением ждали воспитатели, дети и их родители. В учреждении обновлены кровля и фасад здания, деревянные окна заменили на пластиковые, отремонтировали входные группы. Установлена новая сантехника, а на первом этаже смонтирована пожарная сигнализация, подключена вода и отлажена работа всей системы водоснабжения», — сообщили в telegram-канале правительства. Ремонтные работы продолжаются на втором этаже, но садик работает в штатном режиме. Каждое утро в детский сад ходят 36 детей. Ранее Вадим Шумков отправлял чиновников из регионального правительства решать проблему с ремонтом детского сада. По словам губернатора, ситуацию «откровенно запустили» предыдущие местные власти. Деньги на ремонт были выделены из областного бюджета три года назад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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