Губернатор Шумков поручил курганским чиновникам разобраться с ремонтом детсада

09 ноября 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Губернатор Шумков отчитался о ремонте детсада и дороги в курганском селе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков отправил чиновников из регионального правительства решать проблему с ремонтом детского сада в селе Прорывное Звериноголовского округа. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Ситуацию с ремонтом детского сада предыдущие местные власти откровенно запустили. Направил туда группу из руководящих сотрудников Правительства, чтобы принять меры для завершения всех работ в максимально короткий срок и подготовки садика к приему ребятишек, а также разобраться, кто допустил такое разгильдяйство», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что деньги на ремонт детского сада были выделены из областного бюджета три года назад. Между тем, по дороге на село Прорывное начали засыпать щебенку. Губернатор Шумков пишет, что просил подрядчиков ускорить работы по ощебенению. Отмечается, что в селе до конца сезона должны провести ремонт улицы Карла Маркса. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков отправлял заместителей раздать подарки особенным детям. Юным курганцам с ограниченными возможностями дарили творческие наборы.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отправил чиновников из регионального правительства решать проблему с ремонтом детского сада в селе Прорывное Звериноголовского округа. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Ситуацию с ремонтом детского сада предыдущие местные власти откровенно запустили. Направил туда группу из руководящих сотрудников Правительства, чтобы принять меры для завершения всех работ в максимально короткий срок и подготовки садика к приему ребятишек, а также разобраться, кто допустил такое разгильдяйство», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что деньги на ремонт детского сада были выделены из областного бюджета три года назад. Между тем, по дороге на село Прорывное начали засыпать щебенку. Губернатор Шумков пишет, что просил подрядчиков ускорить работы по ощебенению. Отмечается, что в селе до конца сезона должны провести ремонт улицы Карла Маркса. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков отправлял заместителей раздать подарки особенным детям. Юным курганцам с ограниченными возможностями дарили творческие наборы.