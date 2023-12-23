Правительство продлило квоту на экспорт лома черных металлов

Правительство РФ сообщило, что продлило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до 30 июня 2024 года. Она составит 600 тысяч тонн.
«Правительство продлило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов», — сообщило правительство
Ранее Минпромторг России предложил продлить квоту в объеме 600 тысяч тонн на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы ЕАЭС до июля 2023 года, передает RT. В Турции ввели запрет на экспорт РФ черных и цветных металлов, сообщает «Национальная служба новостей». Также поставки черного металла из России в Китай в 2023 уменьшились в три раза.
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