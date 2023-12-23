Правительство продлило квоту на экспорт лома черных металлов

23 декабря 2023 в 21:32 Размер текста - 17 +

Квота будет действовать до 30 июня в 2024 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU Правительство РФ сообщило, что продлило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до 30 июня 2024 года. Она составит 600 тысяч тонн. «Правительство продлило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов», — сообщило правительство в telegram-канале. Квота будет активна до 30 июня 2024 года и составит 600 тысяч тонн. Ранее Минпромторг России предложил продлить квоту в объеме 600 тысяч тонн на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы ЕАЭС до июля 2023 года, передает RT. В Турции ввели запрет на экспорт РФ черных и цветных металлов, сообщает «Национальная служба новостей». Также поставки черного металла из России в Китай в 2023 уменьшились в три раза.

Правительство РФ сообщило, что продлило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до 30 июня 2024 года. Она составит 600 тысяч тонн. «Правительство продлило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов», — сообщило правительство в telegram-канале. Квота будет активна до 30 июня 2024 года и составит 600 тысяч тонн. Ранее Минпромторг России предложил продлить квоту в объеме 600 тысяч тонн на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы ЕАЭС до июля 2023 года, передает RT. В Турции ввели запрет на экспорт РФ черных и цветных металлов, сообщает «Национальная служба новостей». Также поставки черного металла из России в Китай в 2023 уменьшились в три раза.