Россия снизила экспорт стали в Китай в три раза

Россия снизила экспорт стали в Китай в 2023 году в три раза. Это следует из данных таможни КНР.
«Россия в январе—октябре сократила экспорт стальных полуфабрикатов в Китай в 3,4 раза, до 658 тысяч тонн. Поставки всех видов российских черных металлов также снизились в три раза, до 576 млн долларов», — пишет «
В денежном выражении экспорт в Китай упал в четыре раза — до 300 млн долларов. Издание отмечает, что китайские металлурги сами наращивают экспорт из-за слабого спроса на внутреннем рынке. При этом аналитики не ждут улучшения ситуации в предстоящем году. В российских металлургических компаниях «Коммерсанту» отказали в комментариях.
Несмотря на спад экспорта стальных полуфабрикатов, общий товарооборот России и Китая за 11 прошедших месяцев достиг рекордных показателей. Он составил 218,17 миллиарда долларов.
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