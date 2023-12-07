Россия снизила экспорт стали в Китай в три раза

08 декабря 2023 в 04:59 Размер текста - 17 +

Экспорт российских черных металлов в Китай вернулся к минимальным докризисным уровням Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россия снизила экспорт стали в Китай в 2023 году в три раза. Это следует из данных таможни КНР. «Россия в январе—октябре сократила экспорт стальных полуфабрикатов в Китай в 3,4 раза, до 658 тысяч тонн. Поставки всех видов российских черных металлов также снизились в три раза, до 576 млн долларов», — пишет « Коммерсант », ссылаясь на отчет таможни КНР. В денежном выражении экспорт в Китай упал в четыре раза — до 300 млн долларов. Издание отмечает, что китайские металлурги сами наращивают экспорт из-за слабого спроса на внутреннем рынке. При этом аналитики не ждут улучшения ситуации в предстоящем году. В российских металлургических компаниях «Коммерсанту» отказали в комментариях. Несмотря на спад экспорта стальных полуфабрикатов, общий товарооборот России и Китая за 11 прошедших месяцев достиг рекордных показателей. Он составил 218,17 миллиарда долларов.

Россия снизила экспорт стали в Китай в 2023 году в три раза. Это следует из данных таможни КНР. «Россия в январе—октябре сократила экспорт стальных полуфабрикатов в Китай в 3,4 раза, до 658 тысяч тонн. Поставки всех видов российских черных металлов также снизились в три раза, до 576 млн долларов», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на отчет таможни КНР. В денежном выражении экспорт в Китай упал в четыре раза — до 300 млн долларов. Издание отмечает, что китайские металлурги сами наращивают экспорт из-за слабого спроса на внутреннем рынке. При этом аналитики не ждут улучшения ситуации в предстоящем году. В российских металлургических компаниях «Коммерсанту» отказали в комментариях. Несмотря на спад экспорта стальных полуфабрикатов, общий товарооборот России и Китая за 11 прошедших месяцев достиг рекордных показателей. Он составил 218,17 миллиарда долларов.