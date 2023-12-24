Минкульт Украины обвинил сбежавшего журналиста в нарушении закона

В Минкульте Украины заявили, что сбежавший журналист не выполнил условия поездки

24 декабря 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Журналист Алексей Печий отказался возвращаться на Украину из ЕС Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Украинский журналист Алексей Печий, работающий на «24 Канале», нарушил закон, уехав за границу на саммит Евросоюза (ЕС) без возвращения на Украину до 22 декабря, как обязывалось в его подписанном заявлении. Об этом заявил и. о. министра культуры страны Ростислав Карандеев. «Каждый, кто выезжает на реализацию той или иной задачи за границу подписывает заявление с обязательством вернуться на Украину по завершению, и возвращается. Алексей Печий тоже подписывал такое заявление, его действия являются не только неправомерными, но и характеризуют его как человека и гражданина», — передает слова Карандеева «24 канал». Министр также опубликовал обращение Печия к нему, в котором он просил помочь с пересечением границы для участия в саммите ЕС, обязуясь вернуться на Украину до 22 декабря. Ведущий «24 канала» Алексей Печий не вернулся на Украину после саммита Евросоюза, на который он был аккредитован. Генеральный директор телеканала Роман Андрейко выразил шок и указал на осознание Печием последствий своего решения. В свою очередь, журналист объяснил свой выбор изменением отношения к Украине на Западе и намерением продвигать украинскую повестку в СМИ, оставаясь в ЕС, передает телеканал 360.

Украинский журналист Алексей Печий, работающий на «24 Канале», нарушил закон, уехав за границу на саммит Евросоюза (ЕС) без возвращения на Украину до 22 декабря, как обязывалось в его подписанном заявлении. Об этом заявил и. о. министра культуры страны Ростислав Карандеев. «Каждый, кто выезжает на реализацию той или иной задачи за границу подписывает заявление с обязательством вернуться на Украину по завершению, и возвращается. Алексей Печий тоже подписывал такое заявление, его действия являются не только неправомерными, но и характеризуют его как человека и гражданина», — передает слова Карандеева «24 канал». Министр также опубликовал обращение Печия к нему, в котором он просил помочь с пересечением границы для участия в саммите ЕС, обязуясь вернуться на Украину до 22 декабря. Ведущий «24 канала» Алексей Печий не вернулся на Украину после саммита Евросоюза, на который он был аккредитован. Генеральный директор телеканала Роман Андрейко выразил шок и указал на осознание Печием последствий своего решения. В свою очередь, журналист объяснил свой выбор изменением отношения к Украине на Западе и намерением продвигать украинскую повестку в СМИ, оставаясь в ЕС, передает телеканал 360.