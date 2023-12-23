Будущий храм назван в честь Иерусалимской иконы Божией Матери
Строители начали рыть в Челябинске котлован для строительства храма на Комсомольском проспекте. Об этом сообщили в челябинской митрополии.
«На месте возведения храма Иерусалимской иконы Божией Матери в Челябинске начались работы. Строители роют котлован для фундамента здания», — сообщает telegram-канал челябинской митрополии.
На строительный участок завезена уже часть свай. Строительство будущего храма ведется за счет пожертвований прихожан.
Первый ковш земли был вынут во время совершения Божественной Литургии.
В митрополии попросили прихожан жертвовать на строительство
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