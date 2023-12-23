23 декабря 2023
22 декабря 2023

В Челябинске начали рыть котлован для нового храма. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство жилого комплекса в рамках КРТ в мкр Эльмаш. Екатеринбург, арматура, котлован, строительство, стройка
Будущий храм назван в честь Иерусалимской иконы Божией Матери Фото:

Строители начали рыть в Челябинске котлован для строительства храма на Комсомольском проспекте. Об этом сообщили в челябинской митрополии.

«На месте возведения храма Иерусалимской иконы Божией Матери в Челябинске начались работы. Строители роют котлован для фундамента здания», — сообщает telegram-канал челябинской митрополии.

На строительный участок завезена уже часть свай. Строительство будущего храма ведется за счет пожертвований прихожан.

Первый ковш земли был вынут во время совершения Божественной Литургии.
Первый ковш земли был вынут во время совершения Божественной Литургии.
Фото:
В митрополии попросили прихожан жертвовать на строительство
В митрополии попросили прихожан жертвовать на строительство
Фото:

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Строители начали рыть в Челябинске котлован для строительства храма на Комсомольском проспекте. Об этом сообщили в челябинской митрополии. «На месте возведения храма Иерусалимской иконы Божией Матери в Челябинске начались работы. Строители роют котлован для фундамента здания», — сообщает telegram-канал челябинской митрополии. На строительный участок завезена уже часть свай. Строительство будущего храма ведется за счет пожертвований прихожан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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