23 декабря 2023
22 декабря 2023

В ЯНАО рыбаки отравились угарным газом

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя рыбалка. Челябинск, зима, лед, зимняя рыбалка, рыбалка, озеро, шершневское водохранилище, водохранилище, ледобур, палатка рыбака
Рыбаки провели ночь в палатке Фото:

Трое жителей Коротчаево (ЯНАО) отправились на рыбалку и заночевали в палатке. В соцсетях сообщается, что двое из них отравились угарным газом.

«Несчастный случай с рыбаками произошел в Коротчаево. Трое мужчин отправились на рыбалку с ночевкой. Двое из них в палатке отравились угарным газом», — сообщается в telegram-канале «Сова сказала».

Один из мужчин погиб, еще один впал в кому. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.

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Трое жителей Коротчаево (ЯНАО) отправились на рыбалку и заночевали в палатке. В соцсетях сообщается, что двое из них отравились угарным газом. «Несчастный случай с рыбаками произошел в Коротчаево. Трое мужчин отправились на рыбалку с ночевкой. Двое из них в палатке отравились угарным газом», — сообщается в telegram-канале «Сова сказала». Один из мужчин погиб, еще один впал в кому. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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