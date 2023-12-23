В ЯНАО рыбаки отравились угарным газом

Рыбаки провели ночь в палатке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Трое жителей Коротчаево (ЯНАО) отправились на рыбалку и заночевали в палатке. В соцсетях сообщается, что двое из них отравились угарным газом.

«Несчастный случай с рыбаками произошел в Коротчаево. Трое мужчин отправились на рыбалку с ночевкой. Двое из них в палатке отравились угарным газом», — сообщается в telegram-канале «Сова сказала».

Один из мужчин погиб, еще один впал в кому. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.