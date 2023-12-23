23 декабря 2023

В Башкирии на границе с Челябинской областью ограничили движение транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение транспорта перекрыли из-за непогоды Фото:

В Республике Башкортостан из-за неблагоприятных погодных условий до утра 25 декабря введено ограничение движения для транспорта по дорогам Белорецк — Учалы — Миасс и Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Об этом сообщает пресс-служба Управления дорожного хозяйства республики.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для грузового и пассажирского автотранспорта. [Ограничение действует] до 9:00 часов 25 декабря», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Ограничение введено в районах на границе с Челябинской областью. В Белорецком и Учалинском районах по дороге Белорецк — Учалы — Миасс — со второго по 93-й километр. В Абзелиловском и Белорецком районах по дороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск — со 115-го по 275-й километр.

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В Республике Башкортостан из-за неблагоприятных погодных условий до утра 25 декабря введено ограничение движения для транспорта по дорогам Белорецк — Учалы — Миасс и Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Об этом сообщает пресс-служба Управления дорожного хозяйства республики. «В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для грузового и пассажирского автотранспорта. [Ограничение действует] до 9:00 часов 25 декабря», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Ограничение введено в районах на границе с Челябинской областью. В Белорецком и Учалинском районах по дороге Белорецк — Учалы — Миасс — со второго по 93-й километр. В Абзелиловском и Белорецком районах по дороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск — со 115-го по 275-й километр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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