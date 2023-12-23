В Башкирии на границе с Челябинской областью ограничили движение транспорта

В Республике Башкортостан из-за неблагоприятных погодных условий до утра 25 декабря введено ограничение движения для транспорта по дорогам Белорецк — Учалы — Миасс и Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Об этом сообщает пресс-служба Управления дорожного хозяйства республики.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для грузового и пассажирского автотранспорта. [Ограничение действует] до 9:00 часов 25 декабря», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Ограничение введено в районах на границе с Челябинской областью. В Белорецком и Учалинском районах по дороге Белорецк — Учалы — Миасс — со второго по 93-й километр. В Абзелиловском и Белорецком районах по дороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск — со 115-го по 275-й километр.
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