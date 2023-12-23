В Башкирии на границе с Челябинской областью ограничили движение транспорта

24 декабря 2023 в 22:57 Размер текста - 17 +

Движение транспорта перекрыли из-за непогоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Республике Башкортостан из-за неблагоприятных погодных условий до утра 25 декабря введено ограничение движения для транспорта по дорогам Белорецк — Учалы — Миасс и Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Об этом сообщает пресс-служба Управления дорожного хозяйства республики. «В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для грузового и пассажирского автотранспорта. [Ограничение действует] до 9:00 часов 25 декабря», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Ограничение введено в районах на границе с Челябинской областью. В Белорецком и Учалинском районах по дороге Белорецк — Учалы — Миасс — со второго по 93-й километр. В Абзелиловском и Белорецком районах по дороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск — со 115-го по 275-й километр.

В Республике Башкортостан из-за неблагоприятных погодных условий до утра 25 декабря введено ограничение движения для транспорта по дорогам Белорецк — Учалы — Миасс и Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Об этом сообщает пресс-служба Управления дорожного хозяйства республики. «В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для грузового и пассажирского автотранспорта. [Ограничение действует] до 9:00 часов 25 декабря», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Ограничение введено в районах на границе с Челябинской областью. В Белорецком и Учалинском районах по дороге Белорецк — Учалы — Миасс — со второго по 93-й километр. В Абзелиловском и Белорецком районах по дороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск — со 115-го по 275-й километр.