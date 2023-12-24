Полиция разогнала протестующих в Белграде

Полиция Сербии начала разгон протестующих
Сербская полиция начала разгон протестующих у здания администрации в Белграде. Об этом сообщают РИА Новости.
«Полиция в Белграде начала разгон протестующих у здания скупщины», — пишут РИА Новости. Митинг собрался из-за несогласия с результатами выборов.
Главными требованиями собравшихся стала отмена результатов голосования и допуск депутатов внутрь административного здания. По данным журналистов 360, блюстители правопорядка бросили в толпу шашку слезоточивого газа.
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