24 декабря 2023

Полиция разогнала протестующих в Белграде

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Антивоенный митинг на Пушкинской площади. Москва, нет войне, пушкинская площадь, митинг, протест, задержания
Полиция Сербии начала разгон протестующих Фото:

Сербская полиция начала разгон протестующих у здания администрации в Белграде. Об этом сообщают РИА Новости.

«Полиция в Белграде начала разгон протестующих у здания скупщины», — пишут РИА Новости. Митинг собрался из-за несогласия с результатами выборов.

Главными требованиями собравшихся стала отмена результатов голосования и допуск депутатов внутрь административного здания. По данным журналистов 360, блюстители правопорядка бросили в толпу шашку слезоточивого газа.

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Сербская полиция начала разгон протестующих у здания администрации в Белграде. Об этом сообщают РИА Новости. «Полиция в Белграде начала разгон протестующих у здания скупщины», — пишут РИА Новости. Митинг собрался из-за несогласия с результатами выборов. Главными требованиями собравшихся стала отмена результатов голосования и допуск депутатов внутрь административного здания. По данным журналистов 360, блюстители правопорядка бросили в толпу шашку слезоточивого газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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