В мире Полиция разогнала протестующих в Белграде 25 декабря 2023 в 02:21 Размер текста - 17 + Полиция Сербии начала разгон протестующих Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сербская полиция начала разгон протестующих у здания администрации в Белграде. Об этом сообщают РИА Новости. «Полиция в Белграде начала разгон протестующих у здания скупщины», — пишут РИА Новости. Митинг собрался из-за несогласия с результатами выборов. Главными требованиями собравшихся стала отмена результатов голосования и допуск депутатов внутрь административного здания. По данным журналистов 360, блюстители правопорядка бросили в толпу шашку слезоточивого газа. Сербская полиция начала разгон протестующих у здания администрации в Белграде. Об этом сообщают РИА Новости. «Полиция в Белграде начала разгон протестующих у здания скупщины», — пишут РИА Новости. Митинг собрался из-за несогласия с результатами выборов. Главными требованиями собравшихся стала отмена результатов голосования и допуск депутатов внутрь административного здания. По данным журналистов 360, блюстители правопорядка бросили в толпу шашку слезоточивого газа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям