Парень из челябинской запретки стал участником программы «Что Где Когда»

25 декабря 2023 в 03:54 Размер текста - 17 +

Программы показали в эфире Первого канала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Максим Буренков из Трехгорного (Челябинская область) стал участником финальной игры серии «Что? Где? Когда?» 24 декабря на Первом канале. Об этом Максим рассказал URA.RU. «Мой вопрос выбрали из тысячи других вопросов и пригласили на финальную игру уходящего года. Вопрос был на общие знания. Я читал научный журнал и так придумал, что можно спросить у знатаков», — рассказал Максим URA.RU. Вопрос Максима в эфире программы не выпал. Но он будет задан позднее на одной из последующих игр. 24 декабря в финале зимней серии «Что? Где? Когда?» играла команда Дениса Элькиса. Знатоки победили со счетом 6:5, выиграв у телезрителей в решающем раунде. Вопрос Максима Буренкова (в центре) зададут знатокам в одной из следующих передач Скрин с сайта Первого канала

Максим Буренков из Трехгорного (Челябинская область) стал участником финальной игры серии «Что? Где? Когда?» 24 декабря на Первом канале. Об этом Максим рассказал URA.RU. «Мой вопрос выбрали из тысячи других вопросов и пригласили на финальную игру уходящего года. Вопрос был на общие знания. Я читал научный журнал и так придумал, что можно спросить у знатаков», — рассказал Максим URA.RU. Вопрос Максима в эфире программы не выпал. Но он будет задан позднее на одной из последующих игр. 24 декабря в финале зимней серии «Что? Где? Когда?» играла команда Дениса Элькиса. Знатоки победили со счетом 6:5, выиграв у телезрителей в решающем раунде.