24 декабря 2023
23 декабря 2023

Парень из челябинской запретки стал участником программы «Что Где Когда»

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый канал. Курган , телевизор, телевидение, первый канал, телепередача
Программы показали в эфире Первого канала Фото:

Максим Буренков из Трехгорного (Челябинская область) стал участником финальной игры серии «Что? Где? Когда?» 24 декабря на Первом канале. Об этом Максим рассказал URA.RU.

«Мой вопрос выбрали из тысячи других вопросов и пригласили на финальную игру уходящего года. Вопрос был на общие знания. Я читал научный журнал и так придумал, что можно спросить у знатаков», — рассказал Максим URA.RU.

Вопрос Максима в эфире программы не выпал. Но он будет задан позднее на одной из последующих игр.

24 декабря в финале зимней серии «Что? Где? Когда?» играла команда Дениса Элькиса. Знатоки победили со счетом 6:5, выиграв у телезрителей в решающем раунде.

Вопрос Максима Буренкова (в центре) зададут знатокам в одной из следующих передач
Вопрос Максима Буренкова (в центре) зададут знатокам в одной из следующих передач

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Максим Буренков из Трехгорного (Челябинская область) стал участником финальной игры серии «Что? Где? Когда?» 24 декабря на Первом канале. Об этом Максим рассказал URA.RU. «Мой вопрос выбрали из тысячи других вопросов и пригласили на финальную игру уходящего года. Вопрос был на общие знания. Я читал научный журнал и так придумал, что можно спросить у знатаков», — рассказал Максим URA.RU. Вопрос Максима в эфире программы не выпал. Но он будет задан позднее на одной из последующих игр. 24 декабря в финале зимней серии «Что? Где? Когда?» играла команда Дениса Элькиса. Знатоки победили со счетом 6:5, выиграв у телезрителей в решающем раунде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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