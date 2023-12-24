24 декабря 2023
23 декабря 2023

Артист Гальцев посетил арку, в которой читали стихи поэты Петербурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гальцев Юрий. Курган, гальцев юрий
Юрий Гальцев поблагодарил главу одного из районов Петербурга Фото:

Артист Юрий Гальцев, являющийся уроженцем Кургана, случайно зашел на Манежный переулок, 8 в Петербурге, где увидел арку с портретами российских писателей и поэтов. Об этом он поделился в соцсети.

«Случайно зашел на Манежный переулок, 8. Увидел арку, оформленную трудами художников Евгения Крылова и Олега Лукьянова. Питер преобразился. Наслышан, что поэты Петербурга в арке читали свои стихи», — написал Гальцев в своем telegram-канале.

Арка украшена портретами Владимира Маяковского, Иосифа Бродского, Корнея Чуковского, Михаила Салтыкова-Щедрина, Александра Блока и других российских писателей и поэтов. Артист поблагодарил главу Центрального района Елену Федерову, которая поддержала работу художников.

Артист посетил арку с портретами поэтов
Артист посетил арку с портретами поэтов

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Артист Юрий Гальцев, являющийся уроженцем Кургана, случайно зашел на Манежный переулок, 8 в Петербурге, где увидел арку с портретами российских писателей и поэтов. Об этом он поделился в соцсети. «Случайно зашел на Манежный переулок, 8. Увидел арку, оформленную трудами художников Евгения Крылова и Олега Лукьянова. Питер преобразился. Наслышан, что поэты Петербурга в арке читали свои стихи», — написал Гальцев в своем telegram-канале. Арка украшена портретами Владимира Маяковского, Иосифа Бродского, Корнея Чуковского, Михаила Салтыкова-Щедрина, Александра Блока и других российских писателей и поэтов. Артист поблагодарил главу Центрального района Елену Федерову, которая поддержала работу художников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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