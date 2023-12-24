Юрий Гальцев поблагодарил главу одного из районов Петербурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Артист Юрий Гальцев, являющийся уроженцем Кургана, случайно зашел на Манежный переулок, 8 в Петербурге, где увидел арку с портретами российских писателей и поэтов. Об этом он поделился в соцсети.

«Случайно зашел на Манежный переулок, 8. Увидел арку, оформленную трудами художников Евгения Крылова и Олега Лукьянова. Питер преобразился. Наслышан, что поэты Петербурга в арке читали свои стихи», — написал Гальцев в своем telegram-канале.

Арка украшена портретами Владимира Маяковского, Иосифа Бродского, Корнея Чуковского, Михаила Салтыкова-Щедрина, Александра Блока и других российских писателей и поэтов. Артист поблагодарил главу Центрального района Елену Федерову, которая поддержала работу художников.