24 декабря 2023
23 декабря 2023
22 декабря 2023

Губернатор Артюхов отметил спасателей наградами

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Артюхов пообещал продолжать развивать пожарные части ЯНАО Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в преддверии Дня спасателя отметил наградами сотрудников окружного МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Мы планируем развитие всех пожарных частей в Новом Уренгое к юбилею города. Будем улучшать условия пожарно-спасательных служб во всех уголках округа — и в городах, и в небольших населенных пунктах. Ваше предназначение — быть готовыми в любую секунду прийти на помощь. Искренне благодарю каждого за труд», — приводит слова Артюхова портал правительства ЯНАО.

Десять сотрудников спасательного ведомства были награждены медалями, почетными званиями, грамотами и благодарностями. Среди них заместитель начальника управления Главного управления МЧС России по ЯНАО Дмитрий Попов, которому вручили медаль «За доблестную службу».

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в преддверии Дня спасателя отметил наградами сотрудников окружного МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. «Мы планируем развитие всех пожарных частей в Новом Уренгое к юбилею города. Будем улучшать условия пожарно-спасательных служб во всех уголках округа — и в городах, и в небольших населенных пунктах. Ваше предназначение — быть готовыми в любую секунду прийти на помощь. Искренне благодарю каждого за труд», — приводит слова Артюхова портал правительства ЯНАО. Десять сотрудников спасательного ведомства были награждены медалями, почетными званиями, грамотами и благодарностями. Среди них заместитель начальника управления Главного управления МЧС России по ЯНАО Дмитрий Попов, которому вручили медаль «За доблестную службу».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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