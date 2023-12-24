Губернатор Артюхов отметил спасателей наградами

25 декабря 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Артюхов пообещал продолжать развивать пожарные части ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в преддверии Дня спасателя отметил наградами сотрудников окружного МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. «Мы планируем развитие всех пожарных частей в Новом Уренгое к юбилею города. Будем улучшать условия пожарно-спасательных служб во всех уголках округа — и в городах, и в небольших населенных пунктах. Ваше предназначение — быть готовыми в любую секунду прийти на помощь. Искренне благодарю каждого за труд», — приводит слова Артюхова портал правительства ЯНАО. Десять сотрудников спасательного ведомства были награждены медалями, почетными званиями, грамотами и благодарностями. Среди них заместитель начальника управления Главного управления МЧС России по ЯНАО Дмитрий Попов, которому вручили медаль «За доблестную службу».

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в преддверии Дня спасателя отметил наградами сотрудников окружного МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. «Мы планируем развитие всех пожарных частей в Новом Уренгое к юбилею города. Будем улучшать условия пожарно-спасательных служб во всех уголках округа — и в городах, и в небольших населенных пунктах. Ваше предназначение — быть готовыми в любую секунду прийти на помощь. Искренне благодарю каждого за труд», — приводит слова Артюхова портал правительства ЯНАО. Десять сотрудников спасательного ведомства были награждены медалями, почетными званиями, грамотами и благодарностями. Среди них заместитель начальника управления Главного управления МЧС России по ЯНАО Дмитрий Попов, которому вручили медаль «За доблестную службу».