Набиуллина: заморозки активов стали самыми болезненными санкциями для россиян

25 декабря 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

Миллионы людей оказались с замороженными активами, сказала Набиуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Самыми болезненными для России санкциями Запада стали заморозки активов. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Проблемой, вот именно проблемой, стали международные платежи, они до сих пор являются проблемой, хотя мы пытаемся ее решить. Конечно, очень болезненной темой стала блокировка и замораживание активов частных лиц — миллионов людей, которые не попали под санкции, но оказались с замороженными активами», — приводит РБК слова Набиуллиной. Она добавила, что ЦБ отслеживает все риски санкционной политики с 2014 года, и ко многим из них Россия была готова. Несмотря на это, остановка международных платежей стала проблемой. Запад проводит санкционную политику против РФ с 2014 года. С началом спецоперации она была усилена.

Самыми болезненными для России санкциями Запада стали заморозки активов. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Проблемой, вот именно проблемой, стали международные платежи, они до сих пор являются проблемой, хотя мы пытаемся ее решить. Конечно, очень болезненной темой стала блокировка и замораживание активов частных лиц — миллионов людей, которые не попали под санкции, но оказались с замороженными активами», — приводит РБК слова Набиуллиной. Она добавила, что ЦБ отслеживает все риски санкционной политики с 2014 года, и ко многим из них Россия была готова. Несмотря на это, остановка международных платежей стала проблемой. Запад проводит санкционную политику против РФ с 2014 года. С началом спецоперации она была усилена.