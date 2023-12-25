Блогеры заработали 5,5 млрд рублей на контенте во «Вконтакте» за год

25 декабря 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

За 2023 год с помощью VK Donut контент-мейкеры заработали 780 миллиона рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Блогеры в соцсети «ВКонтакте» в 2023 году смогли заработать на 37% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в соцсети. Их совокупный доход достиг 5,5 миллиардов рублей. «Создатели контента в соцсети „ВКонтакте“ в 2023 году смогли заработать на 37% больше, чем год назад», — говорится в сообщении, его приводит ТАСС. Официальный инструмент «ВКонтакте» для финансовой поддержки авторов VK Donut используется в два раза больше остальных сообществ, число его пользователей увеличилось на 56%. За 2023 год с помощью VK Donut контент-мейкеры заработали 780 миллиона рублей. Просмотры видео в соцсети увеличились ровно на 25% по сравнению с 2022 годом. Пользователи стали выкладывать истории на 27% чаще, чем в прошлом году. Ранее видеоплатформа YouTube отключила российских блогеров от монетизации из-за начала спецоперации на Украине. Многие создатели контента перешли на отечественные площадки для размещения видео.

Блогеры в соцсети «ВКонтакте» в 2023 году смогли заработать на 37% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в соцсети. Их совокупный доход достиг 5,5 миллиардов рублей. «Создатели контента в соцсети „ВКонтакте“ в 2023 году смогли заработать на 37% больше, чем год назад», — говорится в сообщении, его приводит ТАСС. Официальный инструмент «ВКонтакте» для финансовой поддержки авторов VK Donut используется в два раза больше остальных сообществ, число его пользователей увеличилось на 56%. За 2023 год с помощью VK Donut контент-мейкеры заработали 780 миллиона рублей. Просмотры видео в соцсети увеличились ровно на 25% по сравнению с 2022 годом. Пользователи стали выкладывать истории на 27% чаще, чем в прошлом году. Ранее видеоплатформа YouTube отключила российских блогеров от монетизации из-за начала спецоперации на Украине. Многие создатели контента перешли на отечественные площадки для размещения видео.