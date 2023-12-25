Блогеры заработали 5,5 млрд рублей на контенте во «Вконтакте» за год

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За 2023 год с помощью VK Donut контент-мейкеры заработали 780 миллиона рублей Фото:

Блогеры в соцсети «ВКонтакте» в 2023 году смогли заработать на 37% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в соцсети. Их совокупный доход достиг 5,5 миллиардов рублей.

«Создатели контента в соцсети „ВКонтакте“ в 2023 году смогли заработать на 37% больше, чем год назад», — говорится в сообщении, его приводит ТАСС. Официальный инструмент «ВКонтакте» для финансовой поддержки авторов VK Donut используется в два раза больше остальных сообществ, число его пользователей увеличилось на 56%. За 2023 год с помощью VK Donut контент-мейкеры заработали 780 миллиона рублей.

Просмотры видео в соцсети увеличились ровно на 25% по сравнению с 2022 годом. Пользователи стали выкладывать истории на 27% чаще, чем в прошлом году. Ранее видеоплатформа YouTube отключила российских блогеров от монетизации из-за начала спецоперации на Украине. Многие создатели контента перешли на отечественные площадки для размещения видео.

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Блогеры в соцсети «ВКонтакте» в 2023 году смогли заработать на 37% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в соцсети. Их совокупный доход достиг 5,5 миллиардов рублей. «Создатели контента в соцсети „ВКонтакте“ в 2023 году смогли заработать на 37% больше, чем год назад», — говорится в сообщении, его приводит ТАСС. Официальный инструмент «ВКонтакте» для финансовой поддержки авторов VK Donut используется в два раза больше остальных сообществ, число его пользователей увеличилось на 56%. За 2023 год с помощью VK Donut контент-мейкеры заработали 780 миллиона рублей. Просмотры видео в соцсети увеличились ровно на 25% по сравнению с 2022 годом. Пользователи стали выкладывать истории на 27% чаще, чем в прошлом году. Ранее видеоплатформа YouTube отключила российских блогеров от монетизации из-за начала спецоперации на Украине. Многие создатели контента перешли на отечественные площадки для размещения видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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