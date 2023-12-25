Мэр Тобольска нашел концессионера для городского парка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экскурсия на СИБУР. Тобольск, афанасьев максим, мэр тобольска
Максим Афанасьев (на фото) назвал предпринимателя Егора Рочева главным концессионером для «Менделеев-парка» Фото:

Мэр Тобольска Максим Афанасьев объявил, что главным концессионером для оборудования детскими аттракционами Менделеев-парка будет тобольский предприниматель Егор Рочев. Подробности о концессионном соглашении Максим Афанасьев рассказал на своей пресс-конференции, посвященной итогам года. Об этом URA.RU сообщает корреспондент с места событий.

«У нас появился потенциальный концессионер, это тобольский предприниматель Егор Рочев. Он проводит последовательную работу по развитию аттракционного бизнеса для детей. Мне было бы приятно, если бы мы воплотили в жизнь идею развития аттракционов в Менделеев-парке», — рассказал Максим Афанасьев.

Он пояснил, что сейчас разрабатывается концессионная модель и в ближайшее время будет подписан проект наполнения Менделеев-парка, строительство будет начато в 2025 году. Ранее Максим Афанасьев назвал парк общественным пространством, которое ждут все тоболяки.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Тобольска Максим Афанасьев объявил, что главным концессионером для оборудования детскими аттракционами Менделеев-парка будет тобольский предприниматель Егор Рочев. Подробности о концессионном соглашении Максим Афанасьев рассказал на своей пресс-конференции, посвященной итогам года. Об этом URA.RU сообщает корреспондент с места событий. «У нас появился потенциальный концессионер, это тобольский предприниматель Егор Рочев. Он проводит последовательную работу по развитию аттракционного бизнеса для детей. Мне было бы приятно, если бы мы воплотили в жизнь идею развития аттракционов в Менделеев-парке», — рассказал Максим Афанасьев. Он пояснил, что сейчас разрабатывается концессионная модель и в ближайшее время будет подписан проект наполнения Менделеев-парка, строительство будет начато в 2025 году. Ранее Максим Афанасьев назвал парк общественным пространством, которое ждут все тоболяки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...