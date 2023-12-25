Мэр Тобольска нашел концессионера для городского парка

25 декабря 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Максим Афанасьев (на фото) назвал предпринимателя Егора Рочева главным концессионером для «Менделеев-парка» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэр Тобольска Максим Афанасьев объявил, что главным концессионером для оборудования детскими аттракционами Менделеев-парка будет тобольский предприниматель Егор Рочев. Подробности о концессионном соглашении Максим Афанасьев рассказал на своей пресс-конференции, посвященной итогам года. Об этом URA.RU сообщает корреспондент с места событий. «У нас появился потенциальный концессионер, это тобольский предприниматель Егор Рочев. Он проводит последовательную работу по развитию аттракционного бизнеса для детей. Мне было бы приятно, если бы мы воплотили в жизнь идею развития аттракционов в Менделеев-парке», — рассказал Максим Афанасьев. Он пояснил, что сейчас разрабатывается концессионная модель и в ближайшее время будет подписан проект наполнения Менделеев-парка, строительство будет начато в 2025 году. Ранее Максим Афанасьев назвал парк общественным пространством, которое ждут все тоболяки.

Мэр Тобольска Максим Афанасьев объявил, что главным концессионером для оборудования детскими аттракционами Менделеев-парка будет тобольский предприниматель Егор Рочев. Подробности о концессионном соглашении Максим Афанасьев рассказал на своей пресс-конференции, посвященной итогам года. Об этом URA.RU сообщает корреспондент с места событий. «У нас появился потенциальный концессионер, это тобольский предприниматель Егор Рочев. Он проводит последовательную работу по развитию аттракционного бизнеса для детей. Мне было бы приятно, если бы мы воплотили в жизнь идею развития аттракционов в Менделеев-парке», — рассказал Максим Афанасьев. Он пояснил, что сейчас разрабатывается концессионная модель и в ближайшее время будет подписан проект наполнения Менделеев-парка, строительство будет начато в 2025 году. Ранее Максим Афанасьев назвал парк общественным пространством, которое ждут все тоболяки.