Челябинцы стали чаще ездить к Деду Морозу в Великий Устюг

В декабре жители Челябинской стали чаще ездить в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге (Вологодская область). Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон», выводы позволил сделать анализ обезличенных данных мобильного трафика.
«Ближе к Новому году в декабре жители региона стали чаще посещать резиденцию деда Мороза в Великом Устюге. Также они в 10 раз нарастили интерес к посещению сайтов с онлайн-почтой волшебника. Причем по пятницам открытие сайтов кратно превышает среднесуточный показатель», — рассказали URA.RU в «МегаФоне».
Анализ показал, что челябинцы активно делятся в соцсетях и мессенджерах своими впечатлениями от увиденного. В среднем жители в Великом Устюге расходуют по 750 мегабайт интернет-трафика, что соответствует размеру 250 отправленных фотографий.
Аналитики спрогнозировали, что в январе посещаемость Великого Устюга возрастет. Такой вывод сделали на основе данных 2022 года. Количество поездок южноуральцев может увеличиться в пять раз в сравнении с декабрем. Чаще всего, отметили в «МегаФоне» к Деду Морозу ездят жители Челябинска.
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