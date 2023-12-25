25 декабря 2023

Челябинцы стали чаще ездить к Деду Морозу в Великий Устюг

«МегаФон»: челябинцы стали чаще посещать резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поезд Деда Мороза на станции Пермь 2. Пермь, поезд деда мороза
Визитов к Деду Морозу у челябинских туристов в декабре прибавилось Фото:

В декабре жители Челябинской стали чаще ездить в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге (Вологодская область). Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон», выводы позволил сделать анализ обезличенных данных мобильного трафика.

«Ближе к Новому году в декабре жители региона стали чаще посещать резиденцию деда Мороза в Великом Устюге. Также они в 10 раз нарастили интерес к посещению сайтов с онлайн-почтой волшебника. Причем по пятницам открытие сайтов кратно превышает среднесуточный показатель», — рассказали URA.RU в «МегаФоне».

Анализ показал, что челябинцы активно делятся в соцсетях и мессенджерах своими впечатлениями от увиденного. В среднем жители в Великом Устюге расходуют по 750 мегабайт интернет-трафика, что соответствует размеру 250 отправленных фотографий.

Аналитики спрогнозировали, что в январе посещаемость Великого Устюга возрастет. Такой вывод сделали на основе данных 2022 года. Количество поездок южноуральцев может увеличиться в пять раз в сравнении с декабрем. Чаще всего, отметили в «МегаФоне» к Деду Морозу ездят жители Челябинска.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В декабре жители Челябинской стали чаще ездить в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге (Вологодская область). Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон», выводы позволил сделать анализ обезличенных данных мобильного трафика. «Ближе к Новому году в декабре жители региона стали чаще посещать резиденцию деда Мороза в Великом Устюге. Также они в 10 раз нарастили интерес к посещению сайтов с онлайн-почтой волшебника. Причем по пятницам открытие сайтов кратно превышает среднесуточный показатель», — рассказали URA.RU в «МегаФоне». Анализ показал, что челябинцы активно делятся в соцсетях и мессенджерах своими впечатлениями от увиденного. В среднем жители в Великом Устюге расходуют по 750 мегабайт интернет-трафика, что соответствует размеру 250 отправленных фотографий. Аналитики спрогнозировали, что в январе посещаемость Великого Устюга возрастет. Такой вывод сделали на основе данных 2022 года. Количество поездок южноуральцев может увеличиться в пять раз в сравнении с декабрем. Чаще всего, отметили в «МегаФоне» к Деду Морозу ездят жители Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...