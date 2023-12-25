В какие скандалы попадал Филипп Киркоров

Киркоров грубо толкнул охранника и тот получил растяжение связок голеностопа

25 декабря 2023 в 19:16 Размер текста - 17 +

Инцидент с сотрудником охраны произошел в «Крокус сити холле» Фото: Василий Кузьмиченок / АГН Москва Российский певец Филипп Киркоров за свою карьеру попадал во множество скандалов. От оскорбления журналистов и чувств верующих до избиения режиссеров и охранников. URA.RU приводит список эпатажных выходок короля российской эстрады. Самым свежим скандалом Киркорова является его выходка в концертном зале «Крокус Сити Холле» после юбилейного концерта певицы Ани Лорак. Он пытался пройти за кулисы после вступления артистки, но на его пути встал охранник. Сотрудник не хотел пропускать певца без специального пропуска. В итоге Киркоров нанес легкие телесные повреждения охраннику. Артист грубо толкнул его. У пострадавшего выявлено растяжение связок голеностопа. Как отмечает telegram-канал Shot, теперь артисту может грозить до четырех месяцев ареста, штраф или исправительные работы.

В 2004 году в Ростове-на-Дону во время пресс-конференции журналистка Ирина Ароян задала вопрос Киркорову о большом количестве ремейков в его репертуаре. Певца возмутил тон женщины и он гневно заявил, что не будет продолжать разговор. Он также оскорбил журналистку, указав, что его раздражает ее розовая кофточка, ее микрофон и грудь. Позже представительница СМИ подала иск в суд на артиста. Киркорова обязали выплатить моральную компенсацию в 60 тысяч рублей.

В Киеве в 2008 году певец попросил журналистов не фотографировать его. Но корреспондент газеты «Блик» Дмитрий Куприян нарушил эту просьбу. В итоге после того, как он покинул съемочный зал, на корреспондента напали охранники артиста. Правоохранительные органы составили протокол, но Киркоров не явился на допрос. При этом он «послал» и сотрудников органов, и самого пострадавшего.

В 2010 году на съемках премии «Золотой граммофон» певцу не понравилось, что свет от прожекторов бьет ему в лицо. Режиссер мероприятия Марина Яблокова отказалась тотчас выполнить требование артиста об изменении направления света. Это разозлило Киркорова, он оскорбил режиссера, а после и вовсе нанес несколько ударов женщине. Певец бил ее ногами по животу и груди. После инцидента Яблокова подала иск на артиста по двум и отсудила 10 млн рублей.

В Санкт-Петербурге, где отмечалось 55-летие концертного зала «Октябрьский», за кулисами к Киркорову подошли представители прессы. Одна из журналисток задала вопрос о том, привозит ли что-то певец с собой из разных городов на память. Он признался, что ему нравится коллекционировать меню из ресторанов. На что журналистка уточнила, не крадет ли он их. Артист вышел из себя и оскорбил женщину.

На своем юбилейном концерте в Кремлевском дворце Киркоров во время исполнения песни «Мария Магдалена» встал на большой светящийся крест, внутри которого была «распятая» актриса. В ответ на такую выходку председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда попросил артиста быть более чутким. Позже певец признался, что не планировал сознательно оскорбить чувства верующих.

В 2022 году Киркоров в личной переписке оскорбил телеведущую Викторию Боню. Он называл ее девушкой легкого поведения и говорил, что ей очень скоро «прилетит» конец. Женщина выложила данную переписку в социальные сети. Она ответила певцу, что не боится его. Также телеведущая добавила, что он ничем не отличается от тех, с кем она выросла во дворе. Сам скандал произошел на фоне конфликта Киркорова с антироссийски настроенной певицей Наргиз Закировой. Артист назвал ее «уродиной» во время концерта. Боня в ответ раскритиковала певца за такое поведение. Ранее сообщалось, что охранник, которого Киркоров сильно толкнул в московском концертном зале «Крокус Сити Холл», подал заявление. Он планирует идти до конца. Известно, что мужчина получил травмы разной степени тяжести. Медики подтвердили наличие травмы спины.

Российский певец Филипп Киркоров за свою карьеру попадал во множество скандалов. От оскорбления журналистов и чувств верующих до избиения режиссеров и охранников. URA.RU приводит список эпатажных выходок короля российской эстрады. Ранее сообщалось, что охранник, которого Киркоров сильно толкнул в московском концертном зале «Крокус Сити Холл», подал заявление. Он планирует идти до конца. Известно, что мужчина получил травмы разной степени тяжести. Медики подтвердили наличие травмы спины.