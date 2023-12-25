Путин встретился с Шойгу в Санкт-Петербурге

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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир
Путин провел встречу с Шойгу после поднятия флага на фрегате «Адмирал Головко» Фото:

Во время посещения судостроительного завода «Северная верфь» президент РФ Владимир Путин встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Перед беседой глава России принял участие в церемонии поднятия флага на фрегате «Адмирал Головко».

«Владимир Путин провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу», — передает РИА Новости. Их беседа прошла во время посещения судостроительного завода «Северная верфь» который находится в Санкт-Петербурге.

Перед встречей Путин принял участие в церемонии поднятия флага на фрегате «Адмирал Головко». Отмечается, что по видеосвязи была проведена церемония поднятия флага на малом ракетном корабле «Наро-Фоминск». А также на морском тральщике «Лев Чернавин». Известно, что глава России осмотрел основные системы вооружения.

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Во время посещения судостроительного завода «Северная верфь» президент РФ Владимир Путин встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Перед беседой глава России принял участие в церемонии поднятия флага на фрегате «Адмирал Головко». «Владимир Путин провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу», — передает РИА Новости. Их беседа прошла во время посещения судостроительного завода «Северная верфь» который находится в Санкт-Петербурге. Перед встречей Путин принял участие в церемонии поднятия флага на фрегате «Адмирал Головко». Отмечается, что по видеосвязи была проведена церемония поднятия флага на малом ракетном корабле «Наро-Фоминск». А также на морском тральщике «Лев Чернавин». Известно, что глава России осмотрел основные системы вооружения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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