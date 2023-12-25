Путин встретился с Шойгу в Санкт-Петербурге

25 декабря 2023 в 19:51 Размер текста - 17 +

Путин провел встречу с Шойгу после поднятия флага на фрегате «Адмирал Головко» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во время посещения судостроительного завода «Северная верфь» президент РФ Владимир Путин встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Перед беседой глава России принял участие в церемонии поднятия флага на фрегате «Адмирал Головко». «Владимир Путин провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу», — передает РИА Новости. Их беседа прошла во время посещения судостроительного завода «Северная верфь» который находится в Санкт-Петербурге. Перед встречей Путин принял участие в церемонии поднятия флага на фрегате «Адмирал Головко». Отмечается, что по видеосвязи была проведена церемония поднятия флага на малом ракетном корабле «Наро-Фоминск». А также на морском тральщике «Лев Чернавин». Известно, что глава России осмотрел основные системы вооружения.

Во время посещения судостроительного завода «Северная верфь» президент РФ Владимир Путин встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Перед беседой глава России принял участие в церемонии поднятия флага на фрегате «Адмирал Головко». «Владимир Путин провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу», — передает РИА Новости. Их беседа прошла во время посещения судостроительного завода «Северная верфь» который находится в Санкт-Петербурге. Перед встречей Путин принял участие в церемонии поднятия флага на фрегате «Адмирал Головко». Отмечается, что по видеосвязи была проведена церемония поднятия флага на малом ракетном корабле «Наро-Фоминск». А также на морском тральщике «Лев Чернавин». Известно, что глава России осмотрел основные системы вооружения.