Путин встретился с Шойгу в Санкт-Петербурге

Во время посещения судостроительного завода «Северная верфь» президент РФ Владимир Путин встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Перед беседой глава России принял участие в церемонии поднятия флага на фрегате «Адмирал Головко».
«Владимир Путин провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу», — передает РИА Новости. Их беседа прошла во время посещения судостроительного завода «Северная верфь» который находится в Санкт-Петербурге.
Перед встречей Путин принял участие в церемонии поднятия флага на фрегате «Адмирал Головко». Отмечается, что по видеосвязи была проведена церемония поднятия флага на малом ракетном корабле «Наро-Фоминск». А также на морском тральщике «Лев Чернавин». Известно, что глава России осмотрел основные системы вооружения.
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