Путин поднял флаг на российском фрегате «Адмирал Головко»

25 декабря 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Фрегат «Адмирал Головко» спустили на воду Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 спустили на воду. Он предназначен для уничтожения вражеских подлодок и защиты собственных кораблей. В церемонии поднятия флага на корабле лично принял участие президент России Владимир Путин. Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге. URA.RU рассказывает подробнее о возможностях российского фрегата «Адмирал Головко», а также других кораблях Военно-морского флота (ВМФ), которые также будут спущены на воду. Путин поучаствовал в поднятии флагов на последних двух дистанционно. Фрегат «Адмирал Головко» Особенности российского фрегата Многоцелевой надводный фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» был построен по заказу ВМФ. Его конструированием занимался судостроительный завод «Северная верфь». Президент Путин лично поднял флаг на фрегате «Адмирал Головко». Фрегат предназначен для выполнения следующих задач: поражение надводных кораблей и судов, как одиночных, так и из состава авианосной многоцелевой группы;

поиск и уничтожение подводных лодок противника;

поражение наземных целей в глубине территории противника, на побережье и островах;

осуществление противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов ВМФ в районах боевых действий;

огневую поддержку и высадку морских десантов и ведение боевых действий сухопутными войсками на приморских направлениях. Характеристики фрегата Фрегат «Адмирал Головко» имеет следующие характеристики: наибольшая длина — 135,0 м, длина по ватерлинии — 123,0 м, наибольшая ширина — 16,40 м, ширина по ватерлинии — 15,20 м, высота габаритная — 33,6 м, осадка габаритная — 8,05 м. Его полная скорость составляет 30 узлов. Он способен находится в открытом море около 30 суток. Корабль оснащен современными комплексами ударного ракетного оружия «Калибр», «Оникс», зенитно-ракетными, зенитно-артиллерийскими и артиллерийскими комплексами, а также новейшими комплексами противолодочного вооружения, системами радиоэлектронной борьбы и постановки помех. Фрегат обладает высокой маневренностью и превосходной управляемостью и оснащен современным навигационным комплексом. Состав фрегата Командиром экипажа является капитан второго ранга Андрей Славин. Его специальность: корабельные автоматизированные комплексы и информационно-управляющие системы. Он имеет медаль «Ушакова» за отличные показатели в боевой подготовке и морской выучке. Малый ракетный корабль «Наро-фоминск» Малый ракетный корабль был спроектирован АО «Зеленодольское ПКБ» под руководством главного конструктора Якова Кушнира на базе проекта 21630 типа «Буян». Его производство началось в 2021 году. Президент РФ Владимир Путин дал разрешение поднять военно-морской флаг на малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин». Командиром малого ракетного корабля является капитан третьего ранга Максим Куликов. Его специальность — Корабельные автоматизированные комплексы и информационно-управляющие системы. Он был представлен к наградам: медаль «За отличие в военной службе III степени», медаль «За участие в военном параде День Победы», медаль «200 лет Министерству обороны». Корабль противоминной обороны «Лев Чернавин» «Лев Чернавин» является кораблем противоминной обороны проекта 12700 «Александрит». Он построен на «Средне Невском судостроительном заводе» по заказу ВМФ. Основные задачи корабля — поиск и уничтожение мин и минных заграждений. Экипаж корабля составляет 51 человек. Его скорость — до 16 узлов. Корбаль оснащен артиллерийским и зенитными установками, а также пулеметом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 спустили на воду. Он предназначен для уничтожения вражеских подлодок и защиты собственных кораблей. В церемонии поднятия флага на корабле лично принял участие президент России Владимир Путин. Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге. URA.RU рассказывает подробнее о возможностях российского фрегата «Адмирал Головко», а также других кораблях Военно-морского флота (ВМФ), которые также будут спущены на воду. Путин поучаствовал в поднятии флагов на последних двух дистанционно. Многоцелевой надводный фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» был построен по заказу ВМФ. Его конструированием занимался судостроительный завод «Северная верфь». Президент Путин лично поднял флаг на фрегате «Адмирал Головко». Фрегат предназначен для выполнения следующих задач: Фрегат «Адмирал Головко» имеет следующие характеристики: наибольшая длина — 135,0 м, длина по ватерлинии — 123,0 м, наибольшая ширина — 16,40 м, ширина по ватерлинии — 15,20 м, высота габаритная — 33,6 м, осадка габаритная — 8,05 м. Его полная скорость составляет 30 узлов. Он способен находится в открытом море около 30 суток. Корабль оснащен современными комплексами ударного ракетного оружия «Калибр», «Оникс», зенитно-ракетными, зенитно-артиллерийскими и артиллерийскими комплексами, а также новейшими комплексами противолодочного вооружения, системами радиоэлектронной борьбы и постановки помех. Фрегат обладает высокой маневренностью и превосходной управляемостью и оснащен современным навигационным комплексом. Командиром экипажа является капитан второго ранга Андрей Славин. Его специальность: корабельные автоматизированные комплексы и информационно-управляющие системы. Он имеет медаль «Ушакова» за отличные показатели в боевой подготовке и морской выучке. Малый ракетный корабль был спроектирован АО «Зеленодольское ПКБ» под руководством главного конструктора Якова Кушнира на базе проекта 21630 типа «Буян». Его производство началось в 2021 году. Президент РФ Владимир Путин дал разрешение поднять военно-морской флаг на малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин». Командиром малого ракетного корабля является капитан третьего ранга Максим Куликов. Его специальность — Корабельные автоматизированные комплексы и информационно-управляющие системы. Он был представлен к наградам: медаль «За отличие в военной службе III степени», медаль «За участие в военном параде День Победы», медаль «200 лет Министерству обороны». «Лев Чернавин» является кораблем противоминной обороны проекта 12700 «Александрит». Он построен на «Средне Невском судостроительном заводе» по заказу ВМФ. Основные задачи корабля — поиск и уничтожение мин и минных заграждений. Экипаж корабля составляет 51 человек. Его скорость — до 16 узлов. Корбаль оснащен артиллерийским и зенитными установками, а также пулеметом.