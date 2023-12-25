В Таиланде задержали организатора покушения на российского ресторатора

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Судебное заседание по продлению меры пресечения для бывшего замглавы УМВД Шамина Андрея. Курган, арест, наручники, задержание
В Таиланде задержали предполагаемого виновника в покушении на жизнь Дмитрия Алейникова Фото:

В Таиланде задержан предполагаемый виновный в покушении на жизнь ресторатора Дмитрия Алейникова. Подозреваемым в организации преступления является 53-летний россиянин. Об этом сообщает отдел иммиграционной полиции по международном аэропорту острова Пхукет.

«Сотрудниками отдела иммиграционной полиции по международному аэропорту Пхукет, совместно с сотрудниками отдела полиции района Ченг Тхале был задержан 53-летний мужчина, гражданин России, по подозрению в организации преступления (заказ убийства Дмитрия Алейникова — прим. URA.RU)», — отмечает иммиграционный отдел Таиланда в своих соцсетях. При этом имя и фамилия подозреваемого не называется.

В июле этого было совершено покушение на жизнь Алейникова, который является владельцем нескольких ресторанов на острове Пхукет. В него выстрелили четыре раза через лобовое стекло автомобиля. Россиянин выжил.

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В Таиланде задержан предполагаемый виновный в покушении на жизнь ресторатора Дмитрия Алейникова. Подозреваемым в организации преступления является 53-летний россиянин. Об этом сообщает отдел иммиграционной полиции по международном аэропорту острова Пхукет. «Сотрудниками отдела иммиграционной полиции по международному аэропорту Пхукет, совместно с сотрудниками отдела полиции района Ченг Тхале был задержан 53-летний мужчина, гражданин России, по подозрению в организации преступления (заказ убийства Дмитрия Алейникова — прим. URA.RU)», — отмечает иммиграционный отдел Таиланда в своих соцсетях. При этом имя и фамилия подозреваемого не называется. В июле этого было совершено покушение на жизнь Алейникова, который является владельцем нескольких ресторанов на острове Пхукет. В него выстрелили четыре раза через лобовое стекло автомобиля. Россиянин выжил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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