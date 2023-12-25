В Таиланде задержали организатора покушения на российского ресторатора

25 декабря 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

В Таиланде задержали предполагаемого виновника в покушении на жизнь Дмитрия Алейникова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Таиланде задержан предполагаемый виновный в покушении на жизнь ресторатора Дмитрия Алейникова. Подозреваемым в организации преступления является 53-летний россиянин. Об этом сообщает отдел иммиграционной полиции по международном аэропорту острова Пхукет. «Сотрудниками отдела иммиграционной полиции по международному аэропорту Пхукет, совместно с сотрудниками отдела полиции района Ченг Тхале был задержан 53-летний мужчина, гражданин России, по подозрению в организации преступления (заказ убийства Дмитрия Алейникова — прим. URA.RU)», — отмечает иммиграционный отдел Таиланда в своих соцсетях. При этом имя и фамилия подозреваемого не называется. В июле этого было совершено покушение на жизнь Алейникова, который является владельцем нескольких ресторанов на острове Пхукет. В него выстрелили четыре раза через лобовое стекло автомобиля. Россиянин выжил.

В Таиланде задержан предполагаемый виновный в покушении на жизнь ресторатора Дмитрия Алейникова. Подозреваемым в организации преступления является 53-летний россиянин. Об этом сообщает отдел иммиграционной полиции по международном аэропорту острова Пхукет. «Сотрудниками отдела иммиграционной полиции по международному аэропорту Пхукет, совместно с сотрудниками отдела полиции района Ченг Тхале был задержан 53-летний мужчина, гражданин России, по подозрению в организации преступления (заказ убийства Дмитрия Алейникова — прим. URA.RU)», — отмечает иммиграционный отдел Таиланда в своих соцсетях. При этом имя и фамилия подозреваемого не называется. В июле этого было совершено покушение на жизнь Алейникова, который является владельцем нескольких ресторанов на острове Пхукет. В него выстрелили четыре раза через лобовое стекло автомобиля. Россиянин выжил.