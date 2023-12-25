В ХМАО закрыли зимники из-за разрушения дороги тяжелой техникой

Тяжелая техника разрушила зимники в ХМАО Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В ХМАО закрыли зимники в Березовском районе из-за разрушения дорог. Управление автодорог Югры сообщило, что через переправы проехала тяжелая техника, масса которой превышала установленные ограничения. По дороге можно было проезжать машинам до пяти тонн.

«Несмотря на временно введенные весовые ограничения — движение транспортных средств массой более пяти тонн по зимним автодорогам в Березовском районе, тяжелогрузная техника в нарушение запрета разрушила полотно проезжей части на зимниках пгт. Игрим — д. Сартынья, д. Сартынья — п.Сосьва, п.Сосьва — д. Ломбовож, д. Ломбовож — с. Саранпауль и Газовая трасса — с. Саранпауль. В связи с этим на указанных зимних автомобильных дорогах полностью перекрывается движение всех видов транспорта до восстановления полотна проезжей части», — проинформировал telegram-канал Управтодора.

В настоящее время по зимней дороге опасно ездить даже на легковых автомобилях. Большегрузы разрушили шлагбаумы при въезде на зимник. Компания, обслуживающая дорогу, обратилась с заявлением в полицию. Нарушителям грозит административное или уголовное наказание за порчу имущества.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО введены в эксплуатацию семь новых автозимников. Они расположены в Занты-Мансийском, Нижневартовском, Сургутском районах.