19 декабря 2023

В ХМАО открыли семь новых автозимников

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , трасса, путешествие, зимник, дорога
Движение открыто для машин до 15 тонн Фото:

С 20 декабря в четырех районах округа начали функционировать семь новых автозимников. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Северавтодор».

«20.12.2023 года введены зимники: в Нижневартвоском районе: „п.Белорусский — с. Ларьяк“ в том числе ледовая переправа через реку Сабун. „с.Ларьяк — д. Чехломей — д. Большой Ларьяк“, в том числе ледовая переправа через реку Вах и ледовая переправа через реку Пасол. В Сургутском районе: „с.Угут — д. Каюкова“, „с.Угут — д. Малоюганский“, „с.Сытомино — п.Горный“», — указано в посте.

В Ханты-Мансийском районе автозимник открыли от села Тюли до поселка Выкатной. Начала действовать ледовая переправа через реку Конда. «В Кондинском районе: „пгт Междуреченский — п.Луговой“», — указано в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО открывают два новых автозимника. Общая протяженность дороги и переправы составит 20 километров. Движение будет разрешено автомобилям с массой до 15 тонн.

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С 20 декабря в четырех районах округа начали функционировать семь новых автозимников. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Северавтодор». «20.12.2023 года введены зимники: в Нижневартвоском районе: „п.Белорусский — с. Ларьяк“ в том числе ледовая переправа через реку Сабун. „с.Ларьяк — д. Чехломей — д. Большой Ларьяк“, в том числе ледовая переправа через реку Вах и ледовая переправа через реку Пасол. В Сургутском районе: „с.Угут — д. Каюкова“, „с.Угут — д. Малоюганский“, „с.Сытомино — п.Горный“», — указано в посте. В Ханты-Мансийском районе автозимник открыли от села Тюли до поселка Выкатной. Начала действовать ледовая переправа через реку Конда. «В Кондинском районе: „пгт Междуреченский — п.Луговой“», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО открывают два новых автозимника. Общая протяженность дороги и переправы составит 20 километров. Движение будет разрешено автомобилям с массой до 15 тонн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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