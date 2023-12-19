В ХМАО открыли семь новых автозимников

20 декабря 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

Движение открыто для машин до 15 тонн Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU С 20 декабря в четырех районах округа начали функционировать семь новых автозимников. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Северавтодор». «20.12.2023 года введены зимники: в Нижневартвоском районе: „п.Белорусский — с. Ларьяк“ в том числе ледовая переправа через реку Сабун. „с.Ларьяк — д. Чехломей — д. Большой Ларьяк“, в том числе ледовая переправа через реку Вах и ледовая переправа через реку Пасол. В Сургутском районе: „с.Угут — д. Каюкова“, „с.Угут — д. Малоюганский“, „с.Сытомино — п.Горный“», — указано в посте. В Ханты-Мансийском районе автозимник открыли от села Тюли до поселка Выкатной. Начала действовать ледовая переправа через реку Конда. «В Кондинском районе: „пгт Междуреченский — п.Луговой“», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО открывают два новых автозимника. Общая протяженность дороги и переправы составит 20 километров. Движение будет разрешено автомобилям с массой до 15 тонн.

С 20 декабря в четырех районах округа начали функционировать семь новых автозимников. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Северавтодор». «20.12.2023 года введены зимники: в Нижневартвоском районе: „п.Белорусский — с. Ларьяк“ в том числе ледовая переправа через реку Сабун. „с.Ларьяк — д. Чехломей — д. Большой Ларьяк“, в том числе ледовая переправа через реку Вах и ледовая переправа через реку Пасол. В Сургутском районе: „с.Угут — д. Каюкова“, „с.Угут — д. Малоюганский“, „с.Сытомино — п.Горный“», — указано в посте. В Ханты-Мансийском районе автозимник открыли от села Тюли до поселка Выкатной. Начала действовать ледовая переправа через реку Конда. «В Кондинском районе: „пгт Междуреченский — п.Луговой“», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО открывают два новых автозимника. Общая протяженность дороги и переправы составит 20 километров. Движение будет разрешено автомобилям с массой до 15 тонн.