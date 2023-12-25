25 декабря 2023

В Волгограде уволили сотрудников телеканала за костюмированную вечеринку

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Сотрудников телеканала уволили за провокационные костюмы (архивное фото) Фото:

Несколько сотрудников телеканала «Волгоград-ТРВ» руководство уволило после костюмированной вечеринки из-за нарядов, нарушающих этику компании. Информация об этом опубликована в telegram-канале вещательной организации.

«Сотрудники забыли на вечеринке, что их внешний вид и поведение должны соответствовать статусу работника государственной телерадиокомпании. Одну телеведущую и двух продюсеров телеканала уволили», — сообщили представители «Волгоград-ТРВ».

По данным вещателя, в соцсетях были опубликованы фотографии с вечеринки, на которой сотрудница телеканала была в костюме героини комиксов Харли Квинн, а другая в образе монахини с крестом за поясом. В телекомпании подчеркнули, что корпоратив проводился за счет самих участников и был частным мероприятием.

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Несколько сотрудников телеканала «Волгоград-ТРВ» руководство уволило после костюмированной вечеринки из-за нарядов, нарушающих этику компании. Информация об этом опубликована в telegram-канале вещательной организации. «Сотрудники забыли на вечеринке, что их внешний вид и поведение должны соответствовать статусу работника государственной телерадиокомпании. Одну телеведущую и двух продюсеров телеканала уволили», — сообщили представители «Волгоград-ТРВ». По данным вещателя, в соцсетях были опубликованы фотографии с вечеринки, на которой сотрудница телеканала была в костюме героини комиксов Харли Квинн, а другая в образе монахини с крестом за поясом. В телекомпании подчеркнули, что корпоратив проводился за счет самих участников и был частным мероприятием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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