Орешкин объяснил преимущества РФ на примере Google и «Яндекс»

Орешкин: пример «Яндекса» показывает, что у России есть собственные компетенции

26 декабря 2023 в 02:41 Размер текста - 17 +

Максим Орешкин заявил, что постепенно во всей экономике произойдет платформизация отдельных рынков Фото: Владимир Андреев © URA.RU У России есть несколько выгодных позиций по платформизации отраслей — то, что «Яндекс» обыграл Google на рынке такси показывает, что у страны есть собственные компетенции. Такое мнение выразил помощник президента России Максим Орешкин. «Когда у нас появляется большое количество данных, начинает набирать обороты процесс реинжиниринга институтов рынка и платформизации целых отраслей. Самый простой пример — это „Яндекс.Такси“, сервис, который полностью заменил рынок <…> выиграл конкуренцию у Google», — сказал Максим Орешкин в интервью журналу «Эксперт». Он отметил, что шаг за шагом во всей экономике будет наблюдаться платформизация отдельных рынков, компании уже внедряют эти подходы. Орешкин заявил, что мировые автомобильные компании, такие как Mercedes и BMW, могут уйти в историю через десять лет. По его словам, сегодня главным экспортером в мире стал Китай. Также преимущество российских компаний можно отметить и в цифровой среде — созданная компанией «Яндекс» нейросеть опередила ChatGPT 3.5 американской компании OpenAi по качеству ответов на русском языке, передает НСН. Нейросеть, запущенная в 2023 году, умеет создавать и перерабатывать тексты.

У России есть несколько выгодных позиций по платформизации отраслей — то, что «Яндекс» обыграл Google на рынке такси показывает, что у страны есть собственные компетенции. Такое мнение выразил помощник президента России Максим Орешкин. «Когда у нас появляется большое количество данных, начинает набирать обороты процесс реинжиниринга институтов рынка и платформизации целых отраслей. Самый простой пример — это „Яндекс.Такси“, сервис, который полностью заменил рынок <…> выиграл конкуренцию у Google», — сказал Максим Орешкин в интервью журналу «Эксперт». Он отметил, что шаг за шагом во всей экономике будет наблюдаться платформизация отдельных рынков, компании уже внедряют эти подходы. Орешкин заявил, что мировые автомобильные компании, такие как Mercedes и BMW, могут уйти в историю через десять лет. По его словам, сегодня главным экспортером в мире стал Китай. Также преимущество российских компаний можно отметить и в цифровой среде — созданная компанией «Яндекс» нейросеть опередила ChatGPT 3.5 американской компании OpenAi по качеству ответов на русском языке, передает НСН. Нейросеть, запущенная в 2023 году, умеет создавать и перерабатывать тексты.