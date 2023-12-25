Умер актер сериала «Доктор Кто» Франклин

Умер британский актер Франклин
В Великобритании на 87-м году ушел из жизни актер Ричард Франклин, который получил известность по ролям в сериалах «Доктор Кто» и «Ферма Эммердейл». Об этом сообщила семья актера в соцсети.
«Умер Ричард Франклин. Актер ушел из жизни во сне рождественским утром 25 декабря после продолжительной болезни», —
Франклин также снимался в сериале «Перекресток» 1969 года. Он сыграл инженера в фильме «Звездные войны: Изгой-один».
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