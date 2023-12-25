25 декабря 2023

Умер актер сериала «Доктор Кто» Франклин

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Умер британский актер Франклин Фото:

В Великобритании на 87-м году ушел из жизни актер Ричард Франклин, который получил известность по ролям в сериалах «Доктор Кто» и «Ферма Эммердейл». Об этом сообщила семья актера в соцсети.

«Умер Ричард Франклин. Актер ушел из жизни во сне рождественским утром 25 декабря после продолжительной болезни», — передает The Guardian со ссылкой на информацию от семьи актера.

Франклин также снимался в сериале «Перекресток» 1969 года. Он сыграл инженера в фильме «Звездные войны: Изгой-один».

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В Великобритании на 87-м году ушел из жизни актер Ричард Франклин, который получил известность по ролям в сериалах «Доктор Кто» и «Ферма Эммердейл». Об этом сообщила семья актера в соцсети. «Умер Ричард Франклин. Актер ушел из жизни во сне рождественским утром 25 декабря после продолжительной болезни», — передает The Guardian со ссылкой на информацию от семьи актера. Франклин также снимался в сериале «Перекресток» 1969 года. Он сыграл инженера в фильме «Звездные войны: Изгой-один».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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