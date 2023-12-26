Штормовой ветер обрушил строительные леса на челябинской Кировке. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кировка. Челябинск
Территорию обрушения огородили сотрудники МЧС Фото:

Штормовой ветер 26 декабря обрушил строительные леса на пешеходной зоне Кировка в центре Челябинске. Об этом сообщает с места событий корреспондент URA.RU.

«Ветер обрушил строительные леса на Кировке, в районе пересечения с проспектом Ленина. Улицу пришлось перекрыть на участке около заксобрания. Сейчас территорию ЧП огородили, ведутся работы по восстановлению конструкций», — сообщил корреспондент агентства.

Пострадавших в результате обрушения нет. Сильный ветер вместе со снегопадом циклон принес в регион в ночь на 26 декабря.

Кировка. Челябинск
ЧП произошло недалеко от перекрестка улицы Кирова и проспекта Ленина
Фото:
Кировка. Челябинск
Циклон принес в регион ветер и снегопад
Фото:

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Штормовой ветер 26 декабря обрушил строительные леса на пешеходной зоне Кировка в центре Челябинске. Об этом сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «Ветер обрушил строительные леса на Кировке, в районе пересечения с проспектом Ленина. Улицу пришлось перекрыть на участке около заксобрания. Сейчас территорию ЧП огородили, ведутся работы по восстановлению конструкций», — сообщил корреспондент агентства. Пострадавших в результате обрушения нет. Сильный ветер вместе со снегопадом циклон принес в регион в ночь на 26 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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