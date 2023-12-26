Территорию обрушения огородили сотрудники МЧС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Штормовой ветер 26 декабря обрушил строительные леса на пешеходной зоне Кировка в центре Челябинске. Об этом сообщает с места событий корреспондент URA.RU.

«Ветер обрушил строительные леса на Кировке, в районе пересечения с проспектом Ленина. Улицу пришлось перекрыть на участке около заксобрания. Сейчас территорию ЧП огородили, ведутся работы по восстановлению конструкций», — сообщил корреспондент агентства.

Пострадавших в результате обрушения нет. Сильный ветер вместе со снегопадом циклон принес в регион в ночь на 26 декабря.

ЧП произошло недалеко от перекрестка улицы Кирова и проспекта Ленина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU