На челябинских дорогах закрыли движение из-за метели и нулевой видимости

На дорогах в Челябинской области 26 декабря введено ограничение движения из-за метелей и нулевой видимости. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«В связи с обильными снегопадами и сильным ветром 26 декабря введено временное ограничение движения с 08:30 до 14:00. Движение на региональных дорогах закрыто для грузового и пассажирского транспорта», — уточнили в пресс-службе.
На участках дорог, где введены ограничения, дежурят сотрудники ГИБДД. Движение не будет возобновлено, пока действуют неблагоприятные погодные условия. В ведомстве рекомендуют отказаться от поездок или искать пути объезда следующих направлений:
- Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды;
- Кизильское-Бреды-Мариинский-граница с Республикой Казахстан;
- Бреды-Синий Шихан;
- Фершампенуаз-Париж-Джабык;
- Южноуральск-Магнитогорск;
- Татищево-Кужебаевский-Париж;
- Карталы-Анненское;
- Троицк-Степное Пластовского района;
- Троицк-Октябрьское Октябрьского района.
Мэрия Челябинска направила на уборку улиц Челябинска 250 единиц техники и 572 рабочих. Власти просят отнестись с пониманием к тому, что сразу весь выпавший снег невозможно.
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