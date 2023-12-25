25 декабря 2023

На челябинских дорогах закрыли движение из-за метели и нулевой видимости

© Служба новостей «URA.RU»
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Буран снегопад
На региональных дорогах ограничено движение до 14:00 Фото:

На дорогах в Челябинской области 26 декабря введено ограничение движения из-за метелей и нулевой видимости. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«В связи с обильными снегопадами и сильным ветром 26 декабря введено временное ограничение движения с 08:30 до 14:00. Движение на региональных дорогах закрыто для грузового и пассажирского транспорта», — уточнили в пресс-службе.

На участках дорог, где введены ограничения, дежурят сотрудники ГИБДД. Движение не будет возобновлено, пока действуют неблагоприятные погодные условия. В ведомстве рекомендуют отказаться от поездок или искать пути объезда следующих направлений:

  • Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды;
  • Кизильское-Бреды-Мариинский-граница с Республикой Казахстан;
  • Бреды-Синий Шихан;
  • Фершампенуаз-Париж-Джабык;
  • Южноуральск-Магнитогорск;
  • Татищево-Кужебаевский-Париж;
  • Карталы-Анненское;
  • Троицк-Степное Пластовского района;
  • Троицк-Октябрьское Октябрьского района.

Мэрия Челябинска направила на уборку улиц Челябинска 250 единиц техники и 572 рабочих. Власти просят отнестись с пониманием к тому, что сразу весь выпавший снег невозможно.

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На дорогах в Челябинской области 26 декабря введено ограничение движения из-за метелей и нулевой видимости. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «В связи с обильными снегопадами и сильным ветром 26 декабря введено временное ограничение движения с 08:30 до 14:00. Движение на региональных дорогах закрыто для грузового и пассажирского транспорта», — уточнили в пресс-службе. На участках дорог, где введены ограничения, дежурят сотрудники ГИБДД. Движение не будет возобновлено, пока действуют неблагоприятные погодные условия. В ведомстве рекомендуют отказаться от поездок или искать пути объезда следующих направлений: Мэрия Челябинска направила на уборку улиц Челябинска 250 единиц техники и 572 рабочих. Власти просят отнестись с пониманием к тому, что сразу весь выпавший снег невозможно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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