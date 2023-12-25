На тюменской трассе перекрыли движение из-за погоды

На участке трассы Тюмень — Омск закрыли движение из-за непогоды. Об этом сообщили в telegram-канале УГИБДД России по Тюменской области. На дороге работают наряды ДПС.
«В связи со сложными погодными условиями, образованием льда на проезжей части, с 13:00 полностью закрыто движение для всех видов транспорта по федеральной автодороге Тюмень-Омск на участке со 136-го по 205 й километр, на территории Смутинского района и частично Голышмановского ГО. На автодороге работают наряды ДПС, паркуют транспорт на площадках и обочинах», — сообщили в Госавтоинспекции.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выросло количество аварий. 25 декабря на дорогах произошло 12 ДТП. Сотрудники ГИБДД рекомендовали тюменцам воздержаться от поездок до улучшения погоды.
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