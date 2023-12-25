25 декабря 2023

На тюменской трассе перекрыли движение из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, дпс, гаи, трасса, дорога, регулировщик движения
На дороге работают наряды ДПС Фото:

На участке трассы Тюмень — Омск закрыли движение из-за непогоды. Об этом сообщили в telegram-канале УГИБДД России по Тюменской области. На дороге работают наряды ДПС.

«В связи со сложными погодными условиями, образованием льда на проезжей части, с 13:00 полностью закрыто движение для всех видов транспорта по федеральной автодороге Тюмень-Омск на участке со 136-го по 205 й километр, на территории Смутинского района и частично Голышмановского ГО. На автодороге работают наряды ДПС, паркуют транспорт на площадках и обочинах», — сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выросло количество аварий. 25 декабря на дорогах произошло 12 ДТП. Сотрудники ГИБДД рекомендовали тюменцам воздержаться от поездок до улучшения погоды.

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На участке трассы Тюмень — Омск закрыли движение из-за непогоды. Об этом сообщили в telegram-канале УГИБДД России по Тюменской области. На дороге работают наряды ДПС. «В связи со сложными погодными условиями, образованием льда на проезжей части, с 13:00 полностью закрыто движение для всех видов транспорта по федеральной автодороге Тюмень-Омск на участке со 136-го по 205 й километр, на территории Смутинского района и частично Голышмановского ГО. На автодороге работают наряды ДПС, паркуют транспорт на площадках и обочинах», — сообщили в Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выросло количество аварий. 25 декабря на дорогах произошло 12 ДТП. Сотрудники ГИБДД рекомендовали тюменцам воздержаться от поездок до улучшения погоды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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