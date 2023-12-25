25 декабря 2023

В Тюмени резко выросло количество ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, ваз, эвакуатор, жигули, дтп, брошенный автомобиль, авария, дорожно-транспортное проишествие
25 декабря на региональных трассах произошло 12 ДТП Фото:

На тюменских дорогах обострилась аварийная обстановка. 25 декабря на региональных трассах произошло 12 ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

«Вчера аварийная обстановка в регионе обострилась. Произошло 12 ДТП, в них погиб один человек, 19 человек ранены, в том числе, трое детей. <…> В Тюмени водители сбили трех пешеходов на зебрах, в семи ДТП нарушили очередность проездов перекрестков, в одном случае не выбрали безопасную скорость, допустив попутный удар», — рассказали в пресс-службе. В УГИБДД России по региону призвали тюменских водителей при непогоде соблюдать ПДД и выбирать безопасную скорость.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области в преддверии Нового года выросло количество аварий. Из-за этого сотрудники дорожно-патрульной службы переходили на усиленный режим работы.

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На тюменских дорогах обострилась аварийная обстановка. 25 декабря на региональных трассах произошло 12 ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. «Вчера аварийная обстановка в регионе обострилась. Произошло 12 ДТП, в них погиб один человек, 19 человек ранены, в том числе, трое детей. <…> В Тюмени водители сбили трех пешеходов на зебрах, в семи ДТП нарушили очередность проездов перекрестков, в одном случае не выбрали безопасную скорость, допустив попутный удар», — рассказали в пресс-службе. В УГИБДД России по региону призвали тюменских водителей при непогоде соблюдать ПДД и выбирать безопасную скорость. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области в преддверии Нового года выросло количество аварий. Из-за этого сотрудники дорожно-патрульной службы переходили на усиленный режим работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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