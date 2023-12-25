В Тюмени резко выросло количество ДТП

На тюменских дорогах обострилась аварийная обстановка. 25 декабря на региональных трассах произошло 12 ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.
«Вчера аварийная обстановка в регионе обострилась. Произошло 12 ДТП, в них погиб один человек, 19 человек ранены, в том числе, трое детей. <…> В Тюмени водители сбили трех пешеходов на зебрах, в семи ДТП нарушили очередность проездов перекрестков, в одном случае не выбрали безопасную скорость, допустив попутный удар», — рассказали в пресс-службе. В УГИБДД России по региону призвали тюменских водителей при непогоде соблюдать ПДД и выбирать безопасную скорость.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области в преддверии Нового года выросло количество аварий. Из-за этого сотрудники дорожно-патрульной службы переходили на усиленный режим работы.
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