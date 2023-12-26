Восемь тюменских новостроек попали в финал конкурса «Лучшие ЖК России»

Станет ли хоть один тюменский ЖК одним из лучших в стане, будет известно в феврале 2024 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Восемь тюменских новостроек стали финалистами федерального конкурса «Лучшие ЖК России». Такая информация появилась на официальном сайте единого ресурса застройщиков РФ. Корреспондент URA.RU выяснил, что это за жилые комплексы и разобрался, чем они привлекли жюри конкурса.

ЖК «Интеллект-Квартал»

Расположился в Тюменской Слободе, сразу за тюменской объездной автодорогой. Занимает третью позицию в топе новостроек Тюменской области. По потребительским качествам по итогам ноября имеет 60,8 баллов. Среди основных плюсов отмечают велопарковку, видеонаблюдение, поликлинику в шаговой доступности, транспортную доступность.

ЖК «Айвазовский City»

Находится на берегах Туры, в быстро развивающемся районе. Занимает 4 позицию в топе новостроек региона. Потребительский рейтинг комплекса — 60,75 баллов. Основные плюсы — велопарковка, видеонаблюдение, парковая зона на территории ЖК.

ЖК «Сердце Сибири»

Его строят на улице 50 лет октября, недалеко от квартала «Новин». №10 в топе новостроек Тюменской области. Потребительский рейтинг — 53,55 баллов. Ключевые преимущества — видеонаблюдение, поликлиника в шаговой доступности.

ЖК «Корней»

№6 в рейтинге новостроек Тюменской области. Строится в быстрорастущем «Заткадье» в районе улицы Мельникайте. Потребительский рейтинг — 56,75 баллов. Плюсы — велопарковка, видеонаблюдение, поликлиника в шаговой доступности.

ЖК «Зеленые Аллеи»

Занимает 27 позицию в региональном рейтинге новостроек. Расположен на берегу Туры неподалеку от центра города. Потребительский рейтинг — 41,5 баллов. Плюсы — экологичная зона, видеонаблюдение, велопарковки, малоэтажная застройка.

ЖК «Акватория»

Возводится недалеко от Туры в районе Лесобазы. №12 в рейтинге новостроек Тюменской области. Потребительский рейтинг — 52,2 балла. Плюсы — велопарковка, видеонаблюдение.

ЖК «Да. Квартал Централь»

№16 в рейтинге новостроек Тюменской области. Расположен на улице Профсоюзной у берегов Туры. Потребительский рейтинг — 50,15 баллов. Плюсы — велопарковка, видеонаблюдение, поликлиника в шаговой доступности.

ЖК «Первая Линия. Пляж»

Находится в районе Мыс, около берега Туры и лесопарковой зоны имени Юрия Гагарина. №13 в рейтинге новостроек Тюменской области. Потребительский рейтинг — 50,8 баллов. Плюсы — экологичное расположение, видеонаблюдение, поликлиника в шаговой доступности.

Победителей конкурса объявят 28 февраля 2024 года. Церемония награждения состоится в Москве, а дипломы победители получат из рук экспертов Минстроя РФ.