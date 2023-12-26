Силуанов заявил о перевыполнении плана по налогу на сверхприбыль

Сбор налога на сверхприбыль в РФ уже составил 315 миллиарда рублей при ожидавшихся 300 миллиардах. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, ведомство перевыполнило план.
«В бюджете было заложено 300 миллиардов [рублей], на сегодняшний день эта цифра — 315 миллиардов [рублей] уже поступило в федеральный бюджет от этого налога», — заявил Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24». Он отметил, что план по налогу перевыполнен.
Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что ведомство не планирует в ближайшее время менять конструкцию бюджетного правила. Он отметил, что российский бюджет получил от налогов в 2023 году больше денег, чем ожидалось.
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