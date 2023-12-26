Силуанов заявил о перевыполнении плана по налогу на сверхприбыль

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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, силуанов антон
Антон Силуанов сообщил, что сбор составил 315 миллиардов рублей Фото:

Сбор налога на сверхприбыль в РФ уже составил 315 миллиарда рублей при ожидавшихся 300 миллиардах. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, ведомство перевыполнило план.

«В бюджете было заложено 300 миллиардов [рублей], на сегодняшний день эта цифра — 315 миллиардов [рублей] уже поступило в федеральный бюджет от этого налога», — заявил Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24». Он отметил, что план по налогу перевыполнен.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что ведомство не планирует в ближайшее время менять конструкцию бюджетного правила. Он отметил, что российский бюджет получил от налогов в 2023 году больше денег, чем ожидалось.

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Сбор налога на сверхприбыль в РФ уже составил 315 миллиарда рублей при ожидавшихся 300 миллиардах. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, ведомство перевыполнило план. «В бюджете было заложено 300 миллиардов [рублей], на сегодняшний день эта цифра — 315 миллиардов [рублей] уже поступило в федеральный бюджет от этого налога», — заявил Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24». Он отметил, что план по налогу перевыполнен. Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что ведомство не планирует в ближайшее время менять конструкцию бюджетного правила. Он отметил, что российский бюджет получил от налогов в 2023 году больше денег, чем ожидалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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