Силуанов заявил о перевыполнении плана по налогу на сверхприбыль

26 декабря 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Антон Силуанов сообщил, что сбор составил 315 миллиардов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сбор налога на сверхприбыль в РФ уже составил 315 миллиарда рублей при ожидавшихся 300 миллиардах. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, ведомство перевыполнило план. «В бюджете было заложено 300 миллиардов [рублей], на сегодняшний день эта цифра — 315 миллиардов [рублей] уже поступило в федеральный бюджет от этого налога», — заявил Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24». Он отметил, что план по налогу перевыполнен. Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что ведомство не планирует в ближайшее время менять конструкцию бюджетного правила. Он отметил, что российский бюджет получил от налогов в 2023 году больше денег, чем ожидалось.

Сбор налога на сверхприбыль в РФ уже составил 315 миллиарда рублей при ожидавшихся 300 миллиардах. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, ведомство перевыполнило план. «В бюджете было заложено 300 миллиардов [рублей], на сегодняшний день эта цифра — 315 миллиардов [рублей] уже поступило в федеральный бюджет от этого налога», — заявил Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24». Он отметил, что план по налогу перевыполнен. Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что ведомство не планирует в ближайшее время менять конструкцию бюджетного правила. Он отметил, что российский бюджет получил от налогов в 2023 году больше денег, чем ожидалось.