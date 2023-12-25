Тюменским чиновникам на пенсии купят VIP-страховки за счет бюджета

26 декабря 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Застрахованным будут доступны самые современные виды диагностики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени государственные гражданские служащие, находящиеся на пенсии (в том числе досрочной), за счет бюджета получат страховки по системе ДМС, в которые войдут услуги более высокого уровня, нежели те, что граждане получают бесплатно. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок. На заключение контракта из бюджета потратят почти 16,7 млн рублей, а общая сумма страхового покрытия составит 300 млн рублей. «Оказание услуг добровольного медицинского страхования государственных гражданских служащих исполнительных органов госвласти Тюменской области, вышедших на пенсию, в том числе досрочно. Страховщик должен обеспечить предоставление услуг более высокого уровня по сравнению с условиями оказания бесплатной медпомощи», — говорится в документах аукциона, размещенного управлением госзакупок Тюменской области. Чиновники, вышедшие на пенсию, получат внеочередное обслуживание в клиниках с современным оборудованием, специализированные обследования, для них будут разрабатывать индивидуальные программы лечения. В список услуг входят приемы у узких специалистов, в том числе — стоматологов, массаж и различная физиотерапия, иммунотерапия, МРТ-диагностика, а также ряд других привилегий. Оплатят полисы из областного бюджета. Начальная цена контракта — почти 16,7 млн рублей. При этом общая страховая сумма, на которую будут оказываться услуги, составляет 300 млн рублей, при 1 316 застрахованных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени государственные гражданские служащие, находящиеся на пенсии (в том числе досрочной), за счет бюджета получат страховки по системе ДМС, в которые войдут услуги более высокого уровня, нежели те, что граждане получают бесплатно. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок. На заключение контракта из бюджета потратят почти 16,7 млн рублей, а общая сумма страхового покрытия составит 300 млн рублей. «Оказание услуг добровольного медицинского страхования государственных гражданских служащих исполнительных органов госвласти Тюменской области, вышедших на пенсию, в том числе досрочно. Страховщик должен обеспечить предоставление услуг более высокого уровня по сравнению с условиями оказания бесплатной медпомощи», — говорится в документах аукциона, размещенного управлением госзакупок Тюменской области. Чиновники, вышедшие на пенсию, получат внеочередное обслуживание в клиниках с современным оборудованием, специализированные обследования, для них будут разрабатывать индивидуальные программы лечения. В список услуг входят приемы у узких специалистов, в том числе — стоматологов, массаж и различная физиотерапия, иммунотерапия, МРТ-диагностика, а также ряд других привилегий. Оплатят полисы из областного бюджета. Начальная цена контракта — почти 16,7 млн рублей. При этом общая страховая сумма, на которую будут оказываться услуги, составляет 300 млн рублей, при 1 316 застрахованных.