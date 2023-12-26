Шойгу определил задачи в ходе СВО на 2024 год

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей,  stock
Задачи, поставленные Сергеем Шойгу, будут обсуждаться в январе 2024 года Фото:

Министр обороны Сергей Шойгу объявил приоритетные задачи на 2024 год. Подробнее они будут обсуждаться в январе. Об этом глава ведомства сообщил на селектарном совещании.

«На расширенном заседании коллегии (министерства обороны) Верховный главнокомандующий поставил перед министерством обороны приоритетные задачи на 2024 год. <…> Об этом мы поговорим на январском селекторном совещании», — отметил Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания. Он подчеркнул, что российские военные ежедневно занимают наиболее выгодные позиции в зоне спецоперации и двигаются к достижению целей, поставленных в ходе СВО.

Накануне ВС РФ взяли город Марьинка в Донецкой народной республике. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских солдат, Шойгу подчеркнул, что взятие города дает ряд возможностей для ВС РФ.

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Министр обороны Сергей Шойгу объявил приоритетные задачи на 2024 год. Подробнее они будут обсуждаться в январе. Об этом глава ведомства сообщил на селектарном совещании. «На расширенном заседании коллегии (министерства обороны) Верховный главнокомандующий поставил перед министерством обороны приоритетные задачи на 2024 год. <…> Об этом мы поговорим на январском селекторном совещании», — отметил Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания. Он подчеркнул, что российские военные ежедневно занимают наиболее выгодные позиции в зоне спецоперации и двигаются к достижению целей, поставленных в ходе СВО. Накануне ВС РФ взяли город Марьинка в Донецкой народной республике. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских солдат, Шойгу подчеркнул, что взятие города дает ряд возможностей для ВС РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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