Шойгу определил задачи в ходе СВО на 2024 год

Министр обороны Сергей Шойгу объявил приоритетные задачи на 2024 год. Подробнее они будут обсуждаться в январе. Об этом глава ведомства сообщил на селектарном совещании.
«На расширенном заседании коллегии (министерства обороны) Верховный главнокомандующий поставил перед министерством обороны приоритетные задачи на 2024 год. <…> Об этом мы поговорим на январском селекторном совещании», — отметил Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания. Он подчеркнул, что российские военные ежедневно занимают наиболее выгодные позиции в зоне спецоперации и двигаются к достижению целей, поставленных в ходе СВО.
Накануне ВС РФ взяли город Марьинка в Донецкой народной республике. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских солдат, Шойгу подчеркнул, что взятие города дает ряд возможностей для ВС РФ.
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