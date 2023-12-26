Шойгу определил задачи в ходе СВО на 2024 год

26 декабря 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Задачи, поставленные Сергеем Шойгу, будут обсуждаться в январе 2024 года Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Министр обороны Сергей Шойгу объявил приоритетные задачи на 2024 год. Подробнее они будут обсуждаться в январе. Об этом глава ведомства сообщил на селектарном совещании. «На расширенном заседании коллегии (министерства обороны) Верховный главнокомандующий поставил перед министерством обороны приоритетные задачи на 2024 год. <…> Об этом мы поговорим на январском селекторном совещании», — отметил Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания. Он подчеркнул, что российские военные ежедневно занимают наиболее выгодные позиции в зоне спецоперации и двигаются к достижению целей, поставленных в ходе СВО. Накануне ВС РФ взяли город Марьинка в Донецкой народной республике. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских солдат, Шойгу подчеркнул, что взятие города дает ряд возможностей для ВС РФ.

Министр обороны Сергей Шойгу объявил приоритетные задачи на 2024 год. Подробнее они будут обсуждаться в январе. Об этом глава ведомства сообщил на селектарном совещании. «На расширенном заседании коллегии (министерства обороны) Верховный главнокомандующий поставил перед министерством обороны приоритетные задачи на 2024 год. <…> Об этом мы поговорим на январском селекторном совещании», — отметил Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания. Он подчеркнул, что российские военные ежедневно занимают наиболее выгодные позиции в зоне спецоперации и двигаются к достижению целей, поставленных в ходе СВО. Накануне ВС РФ взяли город Марьинка в Донецкой народной республике. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских солдат, Шойгу подчеркнул, что взятие города дает ряд возможностей для ВС РФ.