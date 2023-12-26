Свекровь требует два миллиона с невестки, задушившей троих детей в Екатеринбурге

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Суд по мере пресечения матери, которая убила троих детей. Екатеринбург
Свекровь просит Анастасию Петрову выплатить два миллиона рублей Фото:

С жительницы Екатеринбурга Анастасии Петровой, которая в ночь на 26 декабря задушила поясом от халата полугодовалую дочку и сыновей 10 и 15 лет, потребовали два миллиона рублей. Такую сумму в качестве компенсации обозначила свекровь.

«Потерпевшей по делу признали лишь бабушку погибших детей со стороны отца — Валентину Петрову. Она заявила иск к невестке на два миллиона рублей», — пишет «КП-Екатеринбург».

Трагедия произошла в ЖК «Бажовский» 26 декабря 2022 года. По версии следствия, Петрова задушила полугодовалую дочь и 10-летнего сына ремнем от халата, пока они спали. А 15-летнего сына пришлось уговаривать. В итоге подросток поддался и тоже погиб. Соседи заявляли, что накануне трагедии слышали ссору и молитвы. Сама Петрова оставила записку своему мужу, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, старший был одержим блудом и гордыней, а дочь «укусил змей искуситель». Вся актуальная информация о громком деле — в отдельном сюжете URA.RU.

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С жительницы Екатеринбурга Анастасии Петровой, которая в ночь на 26 декабря задушила поясом от халата полугодовалую дочку и сыновей 10 и 15 лет, потребовали два миллиона рублей. Такую сумму в качестве компенсации обозначила свекровь. «Потерпевшей по делу признали лишь бабушку погибших детей со стороны отца — Валентину Петрову. Она заявила иск к невестке на два миллиона рублей», — пишет «КП-Екатеринбург». Трагедия произошла в ЖК «Бажовский» 26 декабря 2022 года. По версии следствия, Петрова задушила полугодовалую дочь и 10-летнего сына ремнем от халата, пока они спали. А 15-летнего сына пришлось уговаривать. В итоге подросток поддался и тоже погиб. Соседи заявляли, что накануне трагедии слышали ссору и молитвы. Сама Петрова оставила записку своему мужу, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, старший был одержим блудом и гордыней, а дочь «укусил змей искуситель». Вся актуальная информация о громком деле — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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