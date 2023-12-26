Свекровь требует два миллиона с невестки, задушившей троих детей в Екатеринбурге

26 декабря 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Свекровь просит Анастасию Петрову выплатить два миллиона рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU С жительницы Екатеринбурга Анастасии Петровой, которая в ночь на 26 декабря задушила поясом от халата полугодовалую дочку и сыновей 10 и 15 лет, потребовали два миллиона рублей. Такую сумму в качестве компенсации обозначила свекровь. «Потерпевшей по делу признали лишь бабушку погибших детей со стороны отца — Валентину Петрову. Она заявила иск к невестке на два миллиона рублей», — пишет «КП-Екатеринбург». Трагедия произошла в ЖК «Бажовский» 26 декабря 2022 года. По версии следствия, Петрова задушила полугодовалую дочь и 10-летнего сына ремнем от халата, пока они спали. А 15-летнего сына пришлось уговаривать. В итоге подросток поддался и тоже погиб. Соседи заявляли, что накануне трагедии слышали ссору и молитвы. Сама Петрова оставила записку своему мужу, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, старший был одержим блудом и гордыней, а дочь «укусил змей искуситель». Вся актуальная информация о громком деле — в отдельном сюжете URA.RU.

С жительницы Екатеринбурга Анастасии Петровой, которая в ночь на 26 декабря задушила поясом от халата полугодовалую дочку и сыновей 10 и 15 лет, потребовали два миллиона рублей. Такую сумму в качестве компенсации обозначила свекровь. «Потерпевшей по делу признали лишь бабушку погибших детей со стороны отца — Валентину Петрову. Она заявила иск к невестке на два миллиона рублей», — пишет «КП-Екатеринбург». Трагедия произошла в ЖК «Бажовский» 26 декабря 2022 года. По версии следствия, Петрова задушила полугодовалую дочь и 10-летнего сына ремнем от халата, пока они спали. А 15-летнего сына пришлось уговаривать. В итоге подросток поддался и тоже погиб. Соседи заявляли, что накануне трагедии слышали ссору и молитвы. Сама Петрова оставила записку своему мужу, в которой пояснила, что в младшего сына вселился бес, старший был одержим блудом и гордыней, а дочь «укусил змей искуситель». Вся актуальная информация о громком деле — в отдельном сюжете URA.RU.