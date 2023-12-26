В России в два раза нарастили производство истребителей Су-57

26 декабря 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Гособоронзаказ на поставку истребителей Су-57 вырос вдвое, подчеркнул Юрий Слюсарь Фото: Владимир Андреев © URA.RU Гособоронзаказ на поставку истребителей Су-57 вырос вдвое. Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. «Гособоронзаказ мы выполнили. По подписанным контрактам выполнили по графику, все поставили в срок, иногда даже по отдельным заводам с опережением… У нас по всем заводам заказы выросли. <…> По новым самолетам — буквально в два раза», — рассказал Юрий Слюсарь в интервью телеканалу «Россия 24». Он также подчеркнул, что на 2024 год заказов от Минобороны РФ поступило еще больше. Помимо производства истребителей есть и заказы на создание другой военной техники. Авторы американское издание Military Watch Magazine писали, что истребители Су-57 превосходит ближайший американский аналог — F-35. Отечественный летательный аппарат имеет возможность поднимать в воздух больше ракет. Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Самолет обладает сверхзвуковой скоростью, при этом он способен маневрировать с большими грузами на борту. Серийное производство данной техники началось в 2022 году.

Гособоронзаказ на поставку истребителей Су-57 вырос вдвое. Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. «Гособоронзаказ мы выполнили. По подписанным контрактам выполнили по графику, все поставили в срок, иногда даже по отдельным заводам с опережением… У нас по всем заводам заказы выросли. <…> По новым самолетам — буквально в два раза», — рассказал Юрий Слюсарь в интервью телеканалу «Россия 24». Он также подчеркнул, что на 2024 год заказов от Минобороны РФ поступило еще больше. Помимо производства истребителей есть и заказы на создание другой военной техники. Авторы американское издание Military Watch Magazine писали, что истребители Су-57 превосходит ближайший американский аналог — F-35. Отечественный летательный аппарат имеет возможность поднимать в воздух больше ракет. Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Самолет обладает сверхзвуковой скоростью, при этом он способен маневрировать с большими грузами на борту. Серийное производство данной техники началось в 2022 году.