В США заявили о превосходстве российского истребителя над американским F-35

Military Watch: российский Су-57 имеет самое мощное вооружение в своем поколении

13 октября 2023 в 09:10 Размер текста - 17 +

Су-57 обеспечивает дальность поражения в 400 км Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский истребитель Су-57 значительно превосходит американский F-35 в огневой мощи. Об этом пишет американское Military Watch Magazine. «Более легкий американский F-35 ограничен всего четырьмя ракетами. Су-57 вмещает восемь ракет, в том числе шесть ракет дальнего радиуса действия <…> Он выделяется тем, что он может не только нести ракеты „воздух-воздух“ гораздо большей дальности, но также иметь на вооружении крылатые ракеты большой дальности, в том числе для использования в реальных боевых операциях», — говорится в материале издания. Там отмечается, Су-57 обеспечивает дальность поражения в 400 км, что означает, что он может нейтрализовать самолеты противника в два раза дальше, чем F-35. К тому же, его ракеты значительно быстрее. Ранее в США назвали российское оружие, уничтожающее западные танки. Автор статьи журнала Military Watch написал, что российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» эффективно используются против западных танков уже многие годы. Он отметил, что «Корнет» остается грозным и экономически эффективным оружием.

Российский истребитель Су-57 значительно превосходит американский F-35 в огневой мощи. Об этом пишет американское Military Watch Magazine. «Более легкий американский F-35 ограничен всего четырьмя ракетами. Су-57 вмещает восемь ракет, в том числе шесть ракет дальнего радиуса действия <…> Он выделяется тем, что он может не только нести ракеты „воздух-воздух“ гораздо большей дальности, но также иметь на вооружении крылатые ракеты большой дальности, в том числе для использования в реальных боевых операциях», — говорится в материале издания. Там отмечается, Су-57 обеспечивает дальность поражения в 400 км, что означает, что он может нейтрализовать самолеты противника в два раза дальше, чем F-35. К тому же, его ракеты значительно быстрее. Ранее в США назвали российское оружие, уничтожающее западные танки. Автор статьи журнала Military Watch написал, что российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» эффективно используются против западных танков уже многие годы. Он отметил, что «Корнет» остается грозным и экономически эффективным оружием.