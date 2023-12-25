В ЯНАО рецидивист отправится в колонию за нападение на полицейского и убийство

26 декабря 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

В Шурышкарском районе осудили рецидивиста, совершившего убийство и напавшего на участкового Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Шурышкарском районе ЯНАО суд приговорил рецидивиста к 13 годам колонии за убийство односельчанина и нападение на полицейского. Об этом сообщила пресс-служба окружного СУ СКР. «По данным следствия и суда, 16 сентября 2022 года в селе Овгорт Шурышкарского района, в частном доме обнаружено тело хозяина квартиры 1954 года рождения, с признаками насильственной смерти. Доставленный в участковый пункт полиции задержанный схватил со стола деревянный карандаш и нанес им удар в область шеи полицейскому. Виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Мужчина был уже неоднократно судим, в том числе и за убийство. Задержанный на месте преступления 48-летний рецидивист осложнил свое положение нападением на полицейского, которому попытался воткнуть в шею карандаш. Следователи проделали большую работу, чтобы доказать вину подозреваемого. В том числе проведены осмотры, изъятие предметов, служащих вещественными доказательствами, по каждому эпизоду установлены и допрошены свидетели, выполнен комплекс судебных экспертиз. Дополнительно выяснилось, что обвиняемый летом 2022 года избил соседа деревянной палкой и нанес ему телесные повреждения средней тяжести. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Шурышкарском районе ЯНАО суд приговорил рецидивиста к 13 годам колонии за убийство односельчанина и нападение на полицейского. Об этом сообщила пресс-служба окружного СУ СКР. «По данным следствия и суда, 16 сентября 2022 года в селе Овгорт Шурышкарского района, в частном доме обнаружено тело хозяина квартиры 1954 года рождения, с признаками насильственной смерти. Доставленный в участковый пункт полиции задержанный схватил со стола деревянный карандаш и нанес им удар в область шеи полицейскому. Виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Мужчина был уже неоднократно судим, в том числе и за убийство. Задержанный на месте преступления 48-летний рецидивист осложнил свое положение нападением на полицейского, которому попытался воткнуть в шею карандаш. Следователи проделали большую работу, чтобы доказать вину подозреваемого. В том числе проведены осмотры, изъятие предметов, служащих вещественными доказательствами, по каждому эпизоду установлены и допрошены свидетели, выполнен комплекс судебных экспертиз. Дополнительно выяснилось, что обвиняемый летом 2022 года избил соседа деревянной палкой и нанес ему телесные повреждения средней тяжести.