Задержанному курганскому мэру Ситниковой запретили общаться со свидетелями по ее делу

Суд избрал меру пресечения главе города Кургана Ситниковой

Главе Кургана Ситниковой суд запретил ряд действий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Курганский городской суд избрал меру пресечения для главы города Елены Ситниковой. Ее обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Данную информацию URA.RU рассказали в пресс-службе курганского горсуда.

«В отношении Ситниковой Е.В, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — сообщили в суде. Решение было принято 26 декабря.

Ситникова обязана своевременно являться по вызовам следователя или в суд. Ей запретили общаться со свидетелями по уголовному делу, другими обвиняемыми и их защитниками.

Глава обвиняется в совершении преступления, предусмотренная ст. 293. Ч.3 УК РФ. Запреты будут действовать до отмены или изменения пресечения

Ранее редакция URA.RU сообщала, что группа следователей из московского главка приезжала, чтобы расследовать последствия майских пожаров на территории Кургана. В огне сгорели тысячи строений и погибли 11 человек.

Следователи собирали видеоматериалы и показания свидетелей. Они увезли с собой большой объем материалов. По данным свидетелей, знакомых с работой следственных структур, к руководству города были вопросы, связанные с эвакуацией горожан из зоны возгорания.