26 декабря 2023

Аниматоров в РФ обяжут предоставлять справки от психиатра

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский развлекательный центр Фэнтазиград. Екатеринбург, представление, актеры, аниматоры
Новый ГОСТ для квестов в участием детей утвердил Росстандарт Фото:

В России аниматоров обяжут предоставлять справки от психиатра и нарколога. Новый ГОСТ для квестов с участием детей в возрасте от шести лет утвердил Росстандарт.

«Теперь аниматорам нужно иметь профильное образование и предоставлять справки, что они не состоят на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах», — говорится в документе. Данные приводит газета «Известия».

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев отметил, что стандарты проведения таких мероприятий в России не были урегулированы, что приводило к несчастным случаям. Теперь в квестах запрещается использовать элементы, которые могут причинить травмы участникам.

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В России аниматоров обяжут предоставлять справки от психиатра и нарколога. Новый ГОСТ для квестов с участием детей в возрасте от шести лет утвердил Росстандарт. «Теперь аниматорам нужно иметь профильное образование и предоставлять справки, что они не состоят на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах», — говорится в документе. Данные приводит газета «Известия». Руководитель Росстандарта Антон Шалаев отметил, что стандарты проведения таких мероприятий в России не были урегулированы, что приводило к несчастным случаям. Теперь в квестах запрещается использовать элементы, которые могут причинить травмы участникам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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