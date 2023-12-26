Аниматоров в РФ обяжут предоставлять справки от психиатра

В России аниматоров обяжут предоставлять справки от психиатра и нарколога. Новый ГОСТ для квестов с участием детей в возрасте от шести лет утвердил Росстандарт.
«Теперь аниматорам нужно иметь профильное образование и предоставлять справки, что они не состоят на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах», — говорится в документе. Данные приводит газета «Известия».
Руководитель Росстандарта Антон Шалаев отметил, что стандарты проведения таких мероприятий в России не были урегулированы, что приводило к несчастным случаям. Теперь в квестах запрещается использовать элементы, которые могут причинить травмы участникам.
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