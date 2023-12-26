26 декабря 2023

В Екатеринбурге грабитель устроил стрельбу в банке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральный прогон спектакля Понаехавшая в ЦСД. Екатеринбург, разбой, бандит, пистолет, ограбление
Мужчина попытался ограбить отделение «Россельхозбанка» Фото:

В Екатеринбурге произошло вооруженное нападение на банк. Мужчина с обрезом попытался ограбить отделение «Россельхозбанка». Инцидент произошел 26 декабря.

«Вечером 26 декабря в отделение „Россельхозбанка“ на улице Чайковского зашел неизвестный. Его лицо было обмотано шарфом, на голове был капюшон, а в руках — обрез двуствольного ружья. Мужчина прошел к помещению кассы и через окошко стал требовать у менеджеров отдать ему все деньги. Работники банка нажали тревожную кнопку, но деньги мужчине отдавать отказались. Тогда неизвестный дважды выстрелил в потолок, после чего ушел из банка. С момента нажатия тревожной кнопки до их приезда прошло 10 минут, но мужчина этого хватило, чтобы скрыться. Ведутся поиски грабителя», — пишет telegram-канала Baza.

Редакция URA.RU направила запрос пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

Отделение «Россельхозбанка» на улице Чайковского уже грабил неизвестный налетчик. 27 мая злоумышленник, угрожая пистолетом сотруднице офиса, похитил рубли, валюту и монеты из драгоценных металлов.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге произошло вооруженное нападение на банк. Мужчина с обрезом попытался ограбить отделение «Россельхозбанка». Инцидент произошел 26 декабря. «Вечером 26 декабря в отделение „Россельхозбанка“ на улице Чайковского зашел неизвестный. Его лицо было обмотано шарфом, на голове был капюшон, а в руках — обрез двуствольного ружья. Мужчина прошел к помещению кассы и через окошко стал требовать у менеджеров отдать ему все деньги. Работники банка нажали тревожную кнопку, но деньги мужчине отдавать отказались. Тогда неизвестный дважды выстрелил в потолок, после чего ушел из банка. С момента нажатия тревожной кнопки до их приезда прошло 10 минут, но мужчина этого хватило, чтобы скрыться. Ведутся поиски грабителя», — пишет telegram-канала Baza. Редакция URA.RU направила запрос пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Отделение «Россельхозбанка» на улице Чайковского уже грабил неизвестный налетчик. 27 мая злоумышленник, угрожая пистолетом сотруднице офиса, похитил рубли, валюту и монеты из драгоценных металлов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...