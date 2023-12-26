В Екатеринбурге грабитель устроил стрельбу в банке

27 декабря 2023 в 09:42 Размер текста - 17 +

Мужчина попытался ограбить отделение «Россельхозбанка» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге произошло вооруженное нападение на банк. Мужчина с обрезом попытался ограбить отделение «Россельхозбанка». Инцидент произошел 26 декабря. «Вечером 26 декабря в отделение „Россельхозбанка“ на улице Чайковского зашел неизвестный. Его лицо было обмотано шарфом, на голове был капюшон, а в руках — обрез двуствольного ружья. Мужчина прошел к помещению кассы и через окошко стал требовать у менеджеров отдать ему все деньги. Работники банка нажали тревожную кнопку, но деньги мужчине отдавать отказались. Тогда неизвестный дважды выстрелил в потолок, после чего ушел из банка. С момента нажатия тревожной кнопки до их приезда прошло 10 минут, но мужчина этого хватило, чтобы скрыться. Ведутся поиски грабителя», — пишет telegram-канала Baza. Редакция URA.RU направила запрос пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Отделение «Россельхозбанка» на улице Чайковского уже грабил неизвестный налетчик. 27 мая злоумышленник, угрожая пистолетом сотруднице офиса, похитил рубли, валюту и монеты из драгоценных металлов.

В Екатеринбурге произошло вооруженное нападение на банк. Мужчина с обрезом попытался ограбить отделение «Россельхозбанка». Инцидент произошел 26 декабря. «Вечером 26 декабря в отделение „Россельхозбанка“ на улице Чайковского зашел неизвестный. Его лицо было обмотано шарфом, на голове был капюшон, а в руках — обрез двуствольного ружья. Мужчина прошел к помещению кассы и через окошко стал требовать у менеджеров отдать ему все деньги. Работники банка нажали тревожную кнопку, но деньги мужчине отдавать отказались. Тогда неизвестный дважды выстрелил в потолок, после чего ушел из банка. С момента нажатия тревожной кнопки до их приезда прошло 10 минут, но мужчина этого хватило, чтобы скрыться. Ведутся поиски грабителя», — пишет telegram-канала Baza. Редакция URA.RU направила запрос пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Отделение «Россельхозбанка» на улице Чайковского уже грабил неизвестный налетчик. 27 мая злоумышленник, угрожая пистолетом сотруднице офиса, похитил рубли, валюту и монеты из драгоценных металлов.