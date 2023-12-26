В Челябинске за сутки выпало 1,3 месячной нормы осадков

В Челябинске 26 декабря выпало 130 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщили в пресс-центре Уральского управления по гидрометорологии.
«В Екатеринбурге выпала месячная норма осадков, в Нижнем Тагиле 125 процентов, в Челябинске 130 процентов месячной нормы осадков. Высота снежного покрова увеличилась на 12-25 сантиметров. С учетом осадков предыдущего периода декабря уже набирается 1,5-2 месячные нормы снега». — сообщили в пресс-центре управления.
Циклон, заваливший регион снегом, поднялся с юга, прошел через Челябинскую и Свердловскую области, повсюду оставляя снежный след. А вот в последние дни уходящего года интенсивность осадков будет преимущественно небольшой, уверяют синоптики.
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