26 декабря 2023

В Челябинске за сутки выпало 1,3 месячной нормы осадков

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Пурга. Челябинск, пешеход, снегопад, зима, буран, метель, вьюга, пурга
Буря началась в ночь на 26 декабря и продлилась почти сутки Фото:
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Снежная буря накрыла Челябинскую область

В Челябинске 26 декабря выпало 130 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщили в пресс-центре Уральского управления по гидрометорологии.

«В Екатеринбурге выпала месячная норма осадков, в Нижнем Тагиле 125 процентов, в Челябинске 130 процентов месячной нормы осадков. Высота снежного покрова увеличилась на 12-25 сантиметров. С учетом осадков предыдущего периода декабря уже набирается 1,5-2 месячные нормы снега». — сообщили в пресс-центре управления.

Циклон, заваливший регион снегом, поднялся с юга, прошел через Челябинскую и Свердловскую области, повсюду оставляя снежный след. А вот в последние дни уходящего года интенсивность осадков будет преимущественно небольшой, уверяют синоптики.

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В Челябинске 26 декабря выпало 130 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщили в пресс-центре Уральского управления по гидрометорологии. «В Екатеринбурге выпала месячная норма осадков, в Нижнем Тагиле 125 процентов, в Челябинске 130 процентов месячной нормы осадков. Высота снежного покрова увеличилась на 12-25 сантиметров. С учетом осадков предыдущего периода декабря уже набирается 1,5-2 месячные нормы снега». — сообщили в пресс-центре управления. Циклон, заваливший регион снегом, поднялся с юга, прошел через Челябинскую и Свердловскую области, повсюду оставляя снежный след. А вот в последние дни уходящего года интенсивность осадков будет преимущественно небольшой, уверяют синоптики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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