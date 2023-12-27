Оливье остается главным новогодним блюдом в России

Россельхозбанк: 39% россиян считают оливье главой новогоднего стола

27 декабря 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Для многих россиян оливье является неким символом Нового года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самым популярным и любимым салатом на Новый год остается Оливье. На втором месте расположилась селедка под шубой. Об этом сообщает Россельхозбанк, который провел собственный опрос. «Согласно результатам, первое место в гастрономическом рейтинге занял салат оливье. «39% респондентов считают это блюдо главой праздничного стола. 33% голосов набирает традиционное русское блюдо — селедка под шубой», — передает РИА Новости результаты опроса. В нем участвовали более тысячи человек в разных регионах России в возрасте старше 21 года. Респонденты (14%) также отметили, что любят видеть на своих столах и горячие закуски, например запеченное мясо или птица. При этом, бутерброды с рыбой и икрой любят 11% человек из числа опрошенных. При этом большинство россиян называет оливье обязательным блюдом на Новый год, сообщает RT данные другого опроса. Ранее URA.RU рассказывало, во сколько россиянам обойдется новогоднее застолье. Если подсчитать все основные расходы, то сумма превысит 3000 рублей.

Самым популярным и любимым салатом на Новый год остается Оливье. На втором месте расположилась селедка под шубой. Об этом сообщает Россельхозбанк, который провел собственный опрос. «Согласно результатам, первое место в гастрономическом рейтинге занял салат оливье. «39% респондентов считают это блюдо главой праздничного стола. 33% голосов набирает традиционное русское блюдо — селедка под шубой», — передает РИА Новости результаты опроса. В нем участвовали более тысячи человек в разных регионах России в возрасте старше 21 года. Респонденты (14%) также отметили, что любят видеть на своих столах и горячие закуски, например запеченное мясо или птица. При этом, бутерброды с рыбой и икрой любят 11% человек из числа опрошенных. При этом большинство россиян называет оливье обязательным блюдом на Новый год, сообщает RT данные другого опроса. Ранее URA.RU рассказывало, во сколько россиянам обойдется новогоднее застолье. Если подсчитать все основные расходы, то сумма превысит 3000 рублей.