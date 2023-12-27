Mash: Ивлеевой грозит до пяти лет за неуплату налогов

Ивлеева обвиняется по статье 199 УК РФ, сообщает Mash
Блогеру Анастасии Ивлеевой грозит до пяти лет тюрьмы за неуплату налогов. Она обвиняется по статье 199 уголовного кодекса России — «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Ивлеевой грозит до пяти лет лишения свободы по ч.2 ст. 199 УК РФ», — передает канал. По данной статье обвиняются за уклонение в оплате налогов в особо крупном размере.
URA.RU отправило запрос в Федеральную налоговую службу. На момент публикации ответа не поступило.
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