Mash: Ивлеевой грозит до пяти лет за неуплату налогов

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Ивлеева обвиняется по статье 199 УК РФ, сообщает Mash Фото:

Блогеру Анастасии Ивлеевой грозит до пяти лет тюрьмы за неуплату налогов. Она обвиняется по статье 199 уголовного кодекса России — «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Ивлеевой грозит до пяти лет лишения свободы по ч.2 ст. 199 УК РФ», — передает канал. По данной статье обвиняются за уклонение в оплате налогов в особо крупном размере.

URA.RU отправило запрос в Федеральную налоговую службу. На момент публикации ответа не поступило.

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Блогеру Анастасии Ивлеевой грозит до пяти лет тюрьмы за неуплату налогов. Она обвиняется по статье 199 уголовного кодекса России — «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Ивлеевой грозит до пяти лет лишения свободы по ч.2 ст. 199 УК РФ», — передает канал. По данной статье обвиняются за уклонение в оплате налогов в особо крупном размере. URA.RU отправило запрос в Федеральную налоговую службу. На момент публикации ответа не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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